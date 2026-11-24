Resettare e ripartire. Il Palermo torna subito in campo dopo la prima sconfitta stagionale, rimediata sabato contro il Catanzaro. Questa sera, al Renzo Barbera, la formazione di Filippo Inzaghi affronterà il Südtirol con l’obiettivo di ritrovare la vittoria e cancellare il passo falso del Ceravolo.

Come riportato da Luigi Butera e Federico Roat sulle pagine di Tuttosport, la sconfitta in Calabria non ha avuto particolari conseguenze sulla classifica dei rosanero. Soltanto il Modena si è avvicinato alla capolista, mentre il vantaggio sulla terza posizione resta di sei punti.

Palermo, Inzaghi vuole una risposta immediata

Il tecnico rosanero ha ribadito alla vigilia della partita la fiducia nei confronti della propria squadra.





«Un inciampo può capitare, l’importante è che resti solo un brutto ricordo. La squadra è carica, tornerà a fare quello che ha fatto nelle precedenti tredici partite prima di Catanzaro».

Inzaghi ha poi richiamato l’attenzione sulle difficoltà del campionato cadetto e sulle qualità della formazione altoatesina.

«Quella partita conferma che in Serie B non ci sono partite facili, contro nessuno. Se il Palermo non giocherà sempre al massimo, ogni gara nasconderà delle insidie. Ho grande rispetto per il Sudtirol. Se pareggi in casa del Pisa e batti la Cremonese, vuol dire che hai dei contenuti. Noi, però, pensiamo a fare la nostra partita, per di più giochiamo davanti alla nostra gente».

Il Barbera alleato della riscossa: torna Pohjanpalo

Come evidenziato da Luigi Butera e Federico Roat su Tuttosport, il Palermo potrà contare ancora una volta sulla spinta del Renzo Barbera, dove in questo campionato ha conquistato cinque vittorie in altrettante partite.

Sono attesi quasi trentamila spettatori, con la novità rappresentata dalla riunificazione dei gruppi organizzati della Curva Nord.

«Sono convinto che sarà straordinario. Con la spinta della nostra gente, faremo una grande partita», ha dichiarato Inzaghi.

Sul fronte della formazione, l’emergenza infortuni limita le possibilità di turnover. In attacco tornerà dal primo minuto Pohjanpalo, mentre resta da sciogliere il dubbio relativo alla lista over.

Strefezza potrebbe infatti essere reinserito al posto di Mazzitelli. La decisione definitiva arriverà dopo la rifinitura di questa mattina.

Südtirol, Possanzini vuole sfruttare il momento del Palermo

Il Tuttosport, nell’articolo firmato da Luigi Butera e Federico Roat, analizza anche la situazione del Südtirol, reduce dalla vittoria di misura contro la Cremonese e intenzionato a conquistare un risultato positivo in Sicilia.

Possanzini dovrà però rinunciare a Stivanello, autore della rete decisiva nell’ultima partita al Druso ed espulso nei minuti di recupero.

Il difensore si aggiunge all’elenco degli indisponibili, che comprende Bjarkason, El Kaouakibi, Varnier e Zeroli. Quest’ultimo è alle prese con un sovraccarico muscolare al retto femorale della gamba destra.

Torna invece a disposizione l’ex rosanero Vasic, che ha scontato il proprio turno di squalifica.

Südtirol, le possibili scelte di Possanzini

Secondo quanto riferito da Luigi Butera e Federico Roat sulle pagine di Tuttosport, il tecnico altoatesino ha ricevuto indicazioni positive dalle prestazioni di Burnete, autore dell’assist per il gol di Stivanello, Simone Davi e del giovane Schrott.

Il centrocampista diciassettenne potrebbe essere confermato dal primo minuto, mentre per Vasco Lopes, uscito particolarmente affaticato dalla sfida contro la Cremonese, si prospetta un impiego a partita in corso o comunque limitato.

In difesa dovrebbero tornare Stabile e Veroli, con Simone Davi spostato sulla corsia sinistra di centrocampo.

Il recupero di Vasic potrebbe inoltre spingere Possanzini a riproporre un sistema di gioco con almeno un trequartista, abbandonando il 3-5-2 utilizzato nell’ultimo turno.

Il Südtirol arriva dunque al Barbera con maggiore fiducia, mentre il Palermo vuole dimostrare che la sconfitta di Catanzaro è stata soltanto un incidente di percorso.