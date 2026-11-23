Un riconoscimento speciale per Jacopo Segre e Dario Mirri, rispettivamente centrocampista e presidente del Palermo FC, che saranno protagonisti della XXI edizione del Premio Internazionale Beato Padre Pino Puglisi, in programma lunedì 30 novembre 2026, alle ore 21, al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo.

I due rappresentanti del club rosanero riceveranno un riconoscimento per il sostegno, la vicinanza e l’affetto dimostrati nei confronti della piccola Alessia La Rosa, grande tifosa del Palermo scomparsa a soli otto anni a causa di un tumore.

Segre: «Rappresentare Alessia è qualcosa di unico»

Attraverso un videomessaggio, Jacopo Segre ha espresso tutta la propria emozione per la partecipazione all’iniziativa, ricordando con affetto la piccola Alessia.





«Buongiorno a tutti, sono Jacopo Segre, giocatore del Palermo. Ci tenevo a dirvi che per me è un onore partecipare al premio Puglisi il 30 novembre. Per me rappresentare Alessia è qualcosa di unico e che porterò per sempre con me, tutta la vita e nel mio cuore».

Il centrocampista rosanero ha poi concluso il suo messaggio con un saluto rivolto a tutti i partecipanti:

«Ci vediamo il 30 novembre, un abbraccio e a presto».

Parole cariche di significato, che testimoniano il legame affettivo tra il calciatore del Palermo e il ricordo della piccola tifosa rosanero.

Premio Padre Pino Puglisi, appuntamento il 30 novembre al Politeama

La XXI edizione del Premio Internazionale Beato Padre Pino Puglisi avrà come tema “Dedicato a chi sogna perché segna la storia”.

L’evento è promosso dall’Arcidiocesi di Palermo e dall’Associazione Giovani 2017 3P, con il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Comune di Palermo.

Il premio, istituito da don Antonio Garau, intende celebrare il coraggio, l’impegno e le scelte di uomini e donne che hanno contribuito al bene comune, mantenendo viva l’eredità del Beato Giuseppe Puglisi e la sua attenzione verso i più giovani.

La giuria è presieduta dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.

I premiati e i riconoscimenti della XXI edizione

Tra i destinatari del Premio 2026 figurano Eugenia Carfora, dirigente scolastica a Caivano, Marco Rodari, conosciuto come clown Pimpa, il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, don Enzo Volpe di Casa Áncora Palermo, Alessandra Sciurba e Alaa Faraj, oltre a Giovanna Allotta, presidente dell’associazione Il tesoro ritrovato.

Tra i riconoscimenti speciali, oltre a quelli destinati a Dario Mirri e Jacopo Segre, sono previsti premi per Alessio Vassallo e Costanza Quatriglio, per il film dedicato a Biagio Conte, e per Nicola Tarantino, dirigente della Sicilia Film Commission.

La serata vedrà la partecipazione dell’Orchestra Jazz Siciliana, Daria Biancardi, Giuseppe Milici, Francesco Buzzurro e Stefano Piazza.

A condurre l’evento saranno Tiziana Martorana e Roberto Gueli, mentre la direzione organizzativa è affidata a Fabio Lannino per la Fondazione The Brass Group.

Per il Palermo sarà un momento particolarmente significativo, nel ricordo della piccola Alessia La Rosa e del legame di affetto che ha unito la giovane tifosa ai colori rosanero.