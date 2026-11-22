Il Palermo cade al Nicola Ceravolo e perde la propria imbattibilità dopo undici giornate di campionato. A fermare la capolista è il Catanzaro di Michele Mignani, ultimo in classifica prima della sfida, che si impone per 3-1 grazie alle reti di Giovane, Pecorino e Mosti. Inutile per i rosanero il momentaneo pareggio firmato da Vavassori.

Come racconta Romana Monteverde sulle pagine di Tuttosport, il risultato rappresenta una delle sorprese della dodicesima giornata di Serie B. Il Palermo resta al comando della classifica, ma vede il Modena avvicinarsi pericolosamente, mentre il Catanzaro ritrova fiducia grazie a una vittoria inattesa.

Catanzaro-Palermo, Giovane colpisce subito la sua ex squadra

Nella ricostruzione di Romana Monteverde per Tuttosport, il Catanzaro affronta la partita con grande determinazione, riuscendo a sorprendere immediatamente la formazione allenata da Filippo Inzaghi.





Al 7′ i padroni di casa passano in vantaggio. Dorval trova Giovane con un lancio che sorprende la difesa rosanero e l’ex Palermo non spreca l’occasione, battendo Perin e portando avanti i giallorossi.

Il Catanzaro lascia successivamente il possesso del pallone agli avversari, che inizialmente faticano a trovare soluzioni offensive.

La squadra di Inzaghi impiega diversi minuti per organizzare una reazione, ma progressivamente conquista campo e aumenta la pressione sulla difesa calabrese.

Al 29′ arriva la prima vera conclusione pericolosa, con Vavassori che impegna Pigliacelli attraverso un colpo di testa.

È l’episodio che cambia l’inerzia del primo tempo.

Hernani ispira, Vavassori firma il settimo gol stagionale

Il Palermo cresce e al 38′ trova il pareggio.

Hernani prova la conclusione dalla distanza, costringendo Pigliacelli a una respinta corta. Johnsen interviene prima dei difensori avversari e favorisce Vavassori, che con il sinistro deposita il pallone in rete.

Per l’attaccante italo-brasiliano si tratta del settimo gol stagionale, una rete che permette ai rosanero di ristabilire l’equilibrio dopo un avvio complicato.

Tuttosport, nell’articolo firmato da Romana Monteverde, evidenzia come il Palermo sia riuscito a prendere coraggio dopo una prima parte di gara caratterizzata da poche idee e difficoltà nella costruzione offensiva.

Il pareggio sembra poter rappresentare il punto di partenza per una rimonta, ma nella ripresa lo scenario cambia nuovamente.

Pecorino riporta avanti il Catanzaro, Palermo in difficoltà

Il Catanzaro riparte con determinazione anche nel secondo tempo, cercando di imporre il proprio ritmo alla partita.

La formazione di Mignani continua a creare difficoltà ai rosanero, nonostante un’intesa ancora da perfezionare tra Pecorino e Iemmello.

Dall’altra parte Hernani rimane uno dei giocatori più pericolosi, soprattutto attraverso le conclusioni dalla distanza.

Inzaghi prova a modificare l’attacco inserendo Pohjanpalo al posto di Gabrielloni, mentre Mignani decide di richiamare Iemmello e mantenere in campo Pecorino.

La scelta del tecnico giallorosso si rivela decisiva.

Su un pallone indirizzato verso la porta da Giovane con la spalla, Perin compie un intervento di grande difficoltà. Sulla respinta, però, arriva Pecorino, che realizza il gol del nuovo vantaggio.

L’arbitro Feliciani attende il controllo del VAR prima di convalidare la rete, facendo esplodere l’entusiasmo del Ceravolo.

Mosti chiude i conti: Johnsen perde il pallone decisivo

Dopo il secondo gol subito, il Palermo non riesce più a reagire con efficacia.

I rosanero perdono progressivamente intensità, mentre il Catanzaro continua a cercare occasioni per chiudere definitivamente la partita.

Koffi manca una possibilità offensiva, ma nel finale arriva il gol del definitivo 3-1.

L’azione nasce da un pallone perso da Johnsen, che permette a Franck Tchaouna di avviare una rapida ripartenza. Il giocatore giallorosso serve Mosti, appena entrato in campo, che supera Perin con una conclusione incrociata.

Come sottolinea Romana Monteverde su Tuttosport, la rete del terzo gol certifica il crollo del Palermo nella seconda parte della gara e premia il Catanzaro per la determinazione mostrata.

Palermo, imbattibilità finita e Modena a un punto

La sconfitta del Ceravolo interrompe la serie positiva del Palermo, che aveva attraversato le prime undici giornate senza perdere.

Il risultato non cambia la posizione in classifica dei rosanero, ancora primi, ma riduce il margine sul Modena a una sola lunghezza.

Per il Catanzaro, invece, il successo rappresenta un segnale di ripartenza dopo un periodo particolarmente complicato.

L’analisi di Tuttosport firmata da Romana Monteverde mette così in evidenza il contrasto tra le due squadre: da una parte il Palermo, arrivato in Calabria da capolista imbattuta e uscito sconfitto, dall’altra un Catanzaro che trova proprio contro la prima della classe una vittoria capace di rilanciarne le ambizioni.

Per Inzaghi sarà fondamentale ritrovare subito la reazione dei suoi giocatori, a partire dalla prossima sfida contro il Südtirol al Renzo Barbera.