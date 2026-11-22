Il Palermo incassa la prima sconfitta stagionale, battuto 3-1 dal Catanzaro al Nicola Ceravolo. Una prestazione negativa per la formazione di Filippo Inzaghi, che interrompe la propria imbattibilità dopo undici giornate e vede il Modena avvicinarsi a un solo punto dalla vetta.

Luigi Butera, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza le prestazioni dei singoli rosanero, premiando Hernani e Vavassori, entrambi con 6,5. Numerose le insufficienze, a partire da Cassandro e Johnsen, mentre anche Inzaghi riceve un 5.

Di seguito tutti i voti e i giudizi delle pagelle di Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, riportati integralmente.





Catanzaro-Palermo 3-1: le pagelle del Giornale di Sicilia

PERIN – 6

«La sua stagione sta diventando un paradosso, prende altri tre gol senza che possa fare niente. Anzi, prima di quello di Pecorino, è miracoloso sulla girata di spalle di Giovane. Alla fine evita anche che il passivo diventi più pesante murando Mosti».

CASSANDRO – 5

«Un ritorno da ex da incubo o quasi. Dorval sulla sua fascia è fastidioso quanto una tassa da pagare. Fa fatica a prendergli la targa, tant’è che il primo gol nasce proprio dal suo avversario. Il guaio diventa più grosso sul secondo, perché si fa sovrastare di testa ancora da Dorval. Peccato, perché in avanti qualcosa riesce a produrla con le sue sovrapposizioni».

PEDA – 5

«Un tempo con pochi riferimenti e qualche uscita a vuoto, come quella che gli costa il giallo ed è conseguenza la doccia nell’intervallo».

MAGNANI (1′ st) – 5

«Comincia bene, piano piano finisce nelle sabbie mobili. Manca anche lui nei due gol che scrivono la sentenza della prima condanna rosanero».

CECCARONI – 5

«Il capitano di giornata soffre, perché Pecorino ha forza e fisico. Non riesce a dare compattezza alla difesa, ancora di più nella ripresa».

AUGELLO – 5,5

«Corre tanto, mette anche diversi palloni al centro ma stavolta gli manca il guizzo. E anche l’intesa con Johnsen non è la stessa di tante altre occasioni. Non è un caso che finisce la sua partita in anticipo per la prima volta».

GYASI (36′ st) – SV

«Si piazza alto a destra, gioca solo un paio di palloni».

MAZZITELLI – 5

«Spaesato e anche poco coinvolto nel gioco. La sensazione è che non si trovi a suo agio nella mattonella che gli ha assegnato Inzaghi. Probabilmente manca lui su Giovane, si mangia un gol da pochi metri, prende un giallo (esagerato) e nella ripresa non ritorna. Potrebbe anche essere stata l’ultima partita di questo 2026».

SEGRE (1′ st) – 5

«La panchina non gli giova. Dovrebbe portare corsa e grinta, finisce solo per fare confusione».

RANOCCHIA – 5,5

«Non c’è nessuno a marcarlo da vicino stavolta, eppure fa fatica a trovare distanze e giocate giuste. Cresce un po’ dopo una ventina di minuti, ma la sua partita resta sempre sotto la linea di galleggiamento».

VAVASSORI – 6,5

«Esterno destro con la missione di accentrarsi. Esegue il compito, anche se all’inizio non trova palloni giocabili. Il settimo gol stagionale è l’ennesima conferma di quanto abbia nel Dna l’istinto killer. Stavolta segna di sinistro approfittando di un rimpallo in area. Poco prima anche un colpo di testa con parata da campione di Pigliacelli. Nella ripresa prova qualche accelerazione, ma appare un po’ isolato».

HERNANI – 6,5

«Una delle poche note positive. Tutto campista come Palumbo, un po’ sulla trequarti, molto sulla mediana. Da un suo tiro nasce il gol del pareggio, poi nella ripresa è Pigliacelli a dirgli no su un’altra conclusione velenosa. Su una ravvicinata avrebbe potuto fare un po’ meglio. Peccato».

JOHNSEN – 5

«La peggiore partita della stagione. Non ci fosse la giocata sul gol dell’illusorio pareggio, il voto sarebbe stato ancora più basso. Fumoso e senza Telepass sulla corsia, perde la palla che costa il 2-1. Speriamo sia stata solo una giornata no».

GABRIELLONI – 5

«Non sfrutta la prima chance da titolare. Non è Pohjanpalo e non fa il suo lavoro. Partecipa poco al gioco, ma soprattutto non conclude mai».

POHJANPALO (18′ st) – 5

«Seconda volta in panchina in campionato da quando è in rosanero. Forse non sta benissimo, quando entra non aggiunge nulla. Va recuperato in fretta».

ALLENATORE INZAGHI – 5

«Prima o poi doveva succedere, ma perdere ancora a Catanzaro, per giunta contro l’ultima, è troppo doloroso. Squadra spenta e con poche idee, qualcuno (Mazzitelli) forse fuori posto. Ha un alibi però: la rosa troppo corta a causa degli infortuni. Di fatto aveva 11 giocatori più cinque cambi. Assurdo».

ARBITRO FELICIANI – 5

«In controtendenza con quello che si vede. Fischia troppo e anche male. Alcuni gialli esagerati (Mazzitelli, Vavassori), altri mancano (Petriccione)».

Top e flop: Hernani e Cassandro

Nel riquadro dedicato ai migliori e ai peggiori, Luigi Butera sul Giornale di Sicilia indica Hernani come una delle poche note positive della trasferta calabrese, mentre Cassandro viene individuato tra i protagonisti maggiormente in difficoltà.

Le pagelle del Giornale di Sicilia firmate da Luigi Butera restituiscono dunque il quadro di una squadra in difficoltà, con Hernani e Vavassori unici rosanero a raggiungere il 6,5. Per il Palermo, adesso, l’obiettivo è voltare pagina già martedì contro il Südtirol al Renzo Barbera.