Dopo la prima sconfitta stagionale del Palermo, battuto 3-1 dal Catanzaro al Nicola Ceravolo, Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero per analizzare la prestazione della squadra e guardare al prossimo impegno di campionato contro il Südtirol.

Il tecnico ha evidenziato gli errori difensivi che hanno condizionato il risultato, ribadendo però la fiducia nel percorso dei suoi giocatori e sottolineando il vantaggio di sei punti sulla terza posizione in classifica.

Inzaghi: «Una partita strana, sembrava che l’avessimo in mano»

L’allenatore rosanero ha analizzato la sconfitta del Ceravolo, spiegando come la sensazione avuta dalla panchina fosse diversa rispetto al risultato finale.





«Una partita strana, strana perché dal campo mi sembrava che l’avessimo in mano e purtroppo in ogni occasione in cui ci hanno fatto un cross o un tiro abbiamo preso gol, per cui dobbiamo migliorare in quello. Però secondo me la squadra ha fatto anche una discreta partita, però il risultato non ci premia».

Inzaghi ha quindi invitato il gruppo a non dimenticare il lavoro svolto fino a questo momento.

«Ci rimbocchiamo le maniche, ne abbiamo sei punti di vantaggio sulla terza. Prima o poi doveva arrivare la sconfitta, speravamo il più lontano possibile, però questo non può cancellare tutto quello che di buono sta facendo questa squadra».

Il tecnico ha poi rivolto un appello ai tifosi in vista del prossimo impegno casalingo.

«Adesso riempiamo il nostro stadio, pensiamo a martedì, perché sei punti sulla terza sono un grande traguardo e speriamo di tornare subito a vincere».

«Dobbiamo voltare subito pagina e imparare dagli errori»

Interrogato su come trasformare la delusione della prima sconfitta in energia positiva, Inzaghi ha indicato nella classifica e nel prossimo appuntamento al Barbera le motivazioni per reagire immediatamente.

«Guardando la classifica, pensando che martedì è vicina, che giochiamo nel nostro stadio, che tornare a vincere ci darebbe una grandissima classifica, per cui purtroppo dobbiamo voltare subito pagina, prendere spunto chiaramente dagli errori per migliorarci».

Un concetto ribadito anche nella conclusione della risposta:

«Mettiamocela alle spalle e pensiamo subito a martedì».

Palermo-Südtirol, Inzaghi: «In Serie B non esiste prima contro ultima»

Il Palermo tornerà in campo martedì al Renzo Barbera contro il Südtirol, reduce dalla vittoria contro la Cremonese.

Inzaghi ha sottolineato ancora una volta l’equilibrio del campionato cadetto, ricordando come nessuna partita possa essere considerata scontata.

«La Serie B è così, non esiste prima contro ultima, l’abbiamo visto oggi. Il Südtirol ha battuto la Cremonese, ha pareggiato a Pisa, però ci interessa poco. Noi giochiamo davanti al nostro stadio e abbiamo voglia subito di tornare in campo e vincere».

Un messaggio chiaro da parte dell’allenatore rosanero: archiviare la sconfitta di Catanzaro, correggere gli errori e ritrovare immediatamente i tre punti davanti al pubblico del Barbera.