Catanzaro-Palermo, il dato ufficiale degli spettatori al Ceravolo: presenti 5.813 tifosi. L’incasso
Sono 5.813 gli spettatori presenti allo stadio Nicola Ceravolo per assistere alla sfida tra Catanzaro e Palermo, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2026/2027.
Nel dettaglio, sono 4.823 i tifosi paganti, ai quali si aggiungono 990 abbonati. L’incasso complessivo registrato per l’incontro ammonta a 50.487 euro.
Catanzaro-Palermo: spettatori e incasso
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Spettatori totali: 5.813
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Paganti: 4.823
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Abbonati: 990
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Incasso totale: 50.487 euro
La sfida del Ceravolo mette di fronte il Catanzaro di Michele Mignani e il Palermo di Filippo Inzaghi, con i rosanero impegnati in una trasferta importante per la corsa ai vertici della classifica.