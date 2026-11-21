Il Palermo torna sul campo della delusione playoff, ma questa volta lo fa con una prospettiva completamente diversa. A sei mesi dalla pesante sconfitta per 3-0 subita contro il Catanzaro nell’andata della semifinale playoff, i rosanero si ripresentano allo stadio Nicola Ceravolo da primi in classifica, con l’obiettivo di proseguire la propria corsa verso la Serie A.

Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il ricordo di quella eliminazione è ancora presente nella memoria di chi ha vissuto la doppia sfida della scorsa stagione. Tuttavia, la formazione allenata da Filippo Inzaghi ha cambiato passo e oggi affronta un Catanzaro relegato all’ultimo posto.

Una situazione profondamente diversa rispetto a maggio, anche se il tecnico rosanero non vuole che il divario in classifica condizioni l’approccio dei suoi giocatori.





Palermo, sei protagonisti dei playoff tornano al Ceravolo

Il ritorno a Catanzaro avrà un significato particolare per diversi calciatori del Palermo.

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport nell’articolo firmato da Fabrizio Vitale, sei giocatori reduci dalla semifinale playoff della passata stagione dovrebbero essere in campo anche oggi.

A loro si aggiunge Tommaso Cassandro, che ritroverà il Catanzaro da ex dopo aver vestito la maglia giallorossa.

Le cicatrici della sconfitta per 3-0 al Ceravolo non sono state completamente cancellate, nonostante il Palermo abbia sfiorato la rimonta nella gara di ritorno.

Inzaghi, però, preferisce separare il passato dal presente, invitando la squadra a concentrarsi esclusivamente sulle difficoltà della partita.

Inzaghi: «L’ultimo posto del Catanzaro non è veritiero»

Il tecnico rosanero ha espresso grande rispetto per la formazione calabrese, sottolineando come la classifica non rispecchi completamente il valore dell’avversario.

«L’anno scorso il Catanzaro ha fatto bene. Abbiamo grande rispetto per loro, non dobbiamo guardare la classifica. L’ultimo posto non è veritiero perché anche hanno cambiato tanto, ma hanno tenuto dei capisaldi come Pigliacelli, Iemmello e Petriccione. Dobbiamo avere le antenne dritte. I calabresi meritavano di andare in A. Il playoff perso probabilmente ci è servito da lezione».

Inzaghi ha poi parlato del cambio di allenatore sulla panchina giallorossa, esprimendo apprezzamento nei confronti di Michele Mignani.

«Il Catanzaro può battere chiunque, mi dispiace per Gorgone, ma sono contento per Mignani, ho grande stima di lui. Gli auguro il meglio, magari dopo la partita. Speriamo prevalgano le nostre qualità».

Parole che confermano la volontà del Palermo di affrontare la trasferta senza sottovalutare una squadra alla ricerca di punti per risalire la classifica.

Palermo, emergenza infortuni: fuori cinque giocatori

Il Palermo dovrà fare i conti con diverse assenze anche nella trasferta di Catanzaro.

Gabriel Strefezza non è ancora disponibile, nonostante abbia ripreso ad allenarsi dopo il lungo stop. Restano fuori anche Antonio Palumbo e Federico Barba, ai quali si sono aggiunti Estevez e Bozzolan.

La situazione obbligherà Inzaghi a gestire attentamente le alternative, soprattutto considerando i prossimi impegni ravvicinati.

Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il recupero di Strefezza rappresenta comunque una notizia positiva per il tecnico rosanero, che potrebbe riaverlo a disposizione già dalla prossima settimana.

Strefezza vicino al rientro: «Vediamo per martedì»

Inzaghi ha confermato che l’attaccante brasiliano ha superato il problema fisico, ma ha ribadito la necessità di procedere con prudenza.

«Strefezza è recuperato, si allena da una settimana ma ci vuole molta cautela. Non ci sarà a Catanzaro, vediamo per martedì. Siamo contenti che sia guarito, rientrerà a breve».

Il possibile ritorno di Strefezza comporterebbe anche una modifica alla lista dei calciatori utilizzabili in campionato.

Attualmente, infatti, Luca Mazzitelli occupa il posto dell’esterno offensivo. Il suo reinserimento determinerebbe quindi l’uscita del centrocampista dalla lista.

Intanto, Mazzitelli dovrebbe essere schierato dal primo minuto proprio contro il Catanzaro, formando la coppia di centrocampo con Filippo Ranocchia.

Gabrielloni può sostituire Pohjanpalo: Inzaghi prepara la sorpresa

La novità più significativa potrebbe riguardare il reparto offensivo.

Secondo le indicazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport di Fabrizio Vitale, Inzaghi sarebbe intenzionato a concedere una possibilità dal primo minuto ad Alessandro Gabrielloni, lasciando inizialmente in panchina Joel Pohjanpalo.

Il centravanti finlandese è reduce dagli impegni con la nazionale e potrebbe avere bisogno di recuperare energie in vista delle tre partite ravvicinate che attendono il Palermo.

Il tecnico ha confermato questa possibilità durante la conferenza stampa della vigilia.

«Gabrielloni delle prossime tre ne giocherà una dall’inizio perché merita e Pohjanpalo ha bisogno di riposare, forse anche col Catanzaro. Deciderò con grande serenità».

Una scelta che consentirebbe a Inzaghi di gestire il proprio centravanti titolare e, allo stesso tempo, premiare il lavoro svolto da Gabrielloni durante gli allenamenti.

Palermo, il Ceravolo come nuovo esame per la capolista

Il ritorno a Catanzaro rappresenta dunque una tappa importante nel percorso della squadra rosanero.

Da una parte c’è il ricordo della sconfitta che compromise la corsa alla Serie A nella passata stagione. Dall’altra, un Palermo che oggi guida la classifica e vuole confermare i progressi compiuti.

Nonostante le assenze e i possibili cambiamenti di formazione, Inzaghi punta sulla forza del gruppo per affrontare una trasferta che si preannuncia impegnativa.

Il Catanzaro cercherà punti per abbandonare l’ultima posizione, mentre il Palermo vuole consolidare il primato e trasformare il ritorno al Ceravolo in un’occasione di riscatto.