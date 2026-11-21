Giornale di Sicilia: “Catanzaro-Palermo, Inzaghi cambia le carte in tavola: novità in attacco e a centrocampo. Le probabili formazioni”
Il Palermo torna in campo dopo la sosta per le nazionali e si prepara ad affrontare il Catanzaro nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. La sfida è in programma oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo.
Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Alessandro Gabrielloni al centro dell’attacco al posto di Joel Pohjanpalo. Novità anche a centrocampo, dove Luca Mazzitelli è candidato a partire titolare accanto a Filippo Ranocchia.
Dall’altra parte, Michele Mignani dovrebbe confermare il 3-5-2, con Pietro Iemmello ed Emanuele Pecorino in avanti e Simone Mosti nel centrocampo giallorosso.
Palermo, Gabrielloni dal primo minuto e Pohjanpalo in panchina
La principale novità nello schieramento rosanero riguarda il reparto offensivo.
Come indicato dal Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrebbe concedere una possibilità dal primo minuto ad Alessandro Gabrielloni, lasciando inizialmente in panchina Joel Pohjanpalo.
Alle spalle del centravanti agiranno Dennis Johnsen sulla sinistra, Hernani in posizione centrale e Vavassori sulla destra.
A centrocampo spazio a Filippo Ranocchia e Luca Mazzitelli, mentre Jacopo Segre dovrebbe rappresentare un’alternativa a gara in corso.
In difesa, davanti a Mattia Perin, dovrebbero giocare Tommaso Cassandro sulla destra, Patryk Peda e Pietro Ceccaroni al centro e Tommaso Augello sulla sinistra.
Giangiacomo Magnani partirà probabilmente dalla panchina.
Catanzaro, Mosti a centrocampo. Iemmello e Pecorino in attacco
Il Catanzaro di Michele Mignani dovrebbe rispondere con il 3-5-2.
Tra i pali confermato l’ex Palermo Mirko Pigliacelli, mentre la difesa a tre sarà composta da Frosinini, Antonini e Imperiale.
Sulle corsie esterne spazio a Candela e Dorval, con Tchaouna, Petriccione e Mosti a completare il centrocampo.
La novità rispetto ad altre ipotesi di formazione riguarda proprio Mosti, indicato tra i titolari dal Giornale di Sicilia.
In attacco confermata la coppia formata dal capitano Pietro Iemmello ed Emanuele Pecorino.
Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni complete
CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Imperiale; Candela, Tchaouna, Petriccione, Mosti, Dorval; Iemmello, Pecorino.
Allenatore: Michele Mignani.
A disposizione: Marietta, Postiglione, Ruggero, Verrengia, Giovane, Pogacar, Alesi, Buso, Di Francesco, D’Alessandro, Arditi, Koffi.
PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Mazzitelli; Johnsen, Hernani, Vavassori; Gabrielloni.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
A disposizione: Fortin, Nespola, Magnani, Segre, Gomes, Gyasi, Pohjanpalo.
Catanzaro-Palermo, arbitro e diretta TV
La partita si giocherà oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
La direzione di gara è stata affidata a Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.
Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e Amazon Prime Video.
Per il Palermo si tratta di un appuntamento importante per proseguire la propria corsa in vetta alla classifica. Inzaghi potrebbe quindi puntare su alcune novità nell’undici iniziale, gestendo le energie dei giocatori in vista dei prossimi impegni ravvicinati.