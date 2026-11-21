Serie B, il Cesena espugna Verona 2-0: Francesconi e Shpendi stendono l’Hellas. Gli Highlights
Il Cesena torna alla vittoria e conquista tre punti pesantissimi nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie B. La formazione allenata da Alessandro Diamanti supera 2-0 il Verona allo stadio Bentegodi, grazie alle reti di Francesconi e Shpendi, interrompendo un digiuno di successi che durava dall’inizio di settembre.
Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, i romagnoli si impongono con una prestazione di personalità, approfittando delle difficoltà difensive dell’Hellas e dimostrando maggiore concretezza nei momenti decisivi. Una vittoria che permette al Cesena di effettuare il sorpasso in classifica proprio ai danni della squadra di Marco Baroni.
Cesena subito avanti: Francesconi sblocca dopo sette minuti
L’avvio di gara è favorevole agli ospiti, che trovano il vantaggio alla prima vera occasione.
Al 7′ del primo tempo, Frabotta serve Francesconi, bravo a raccogliere il pallone e a concludere di sinistro, battendo Perilli per l’1-0.
La rete interrompe l’imbattibilità difensiva del Verona, che non subiva gol da 283 minuti consecutivi.
Secondo la ricostruzione di Gabriele Gilli per il Corriere dello Sport, l’azione evidenzia le difficoltà della retroguardia gialloblù, sorpresa dall’iniziativa offensiva del Cesena.
La squadra di Baroni prova a reagire, ma fatica a costruire occasioni realmente pericolose. Sono invece i romagnoli ad andare vicini al raddoppio con Pagano, la cui conclusione viene respinta da un intervento decisivo di Bernede.
Il primo tempo si chiude così con il Cesena avanti di una rete.
Shpendi raddoppia su rigore: nono gol in campionato
Nella ripresa aumentano i ritmi e le due squadre concedono maggiori spazi.
Il Verona cerca di alzare il baricentro per recuperare lo svantaggio, ma al 20′ del secondo tempo arriva l’episodio che indirizza definitivamente la partita.
Frese commette fallo su Fiori in area di rigore. L’arbitro Galipò, dopo essere stato richiamato al monitor per una revisione VAR, assegna il calcio di rigore al Cesena.
Dal dischetto si presenta Cristian Shpendi, che supera Perilli e firma il definitivo 2-0.
Come sottolinea Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, l’attaccante raggiunge quota nove reti stagionali, consolidando il primo posto nella classifica marcatori della Serie B.
Un gol che conferma il peso offensivo di Shpendi e consente al Cesena di chiudere una partita gestita con grande efficacia.
Verona in difficoltà, Diamanti ritrova il successo
Il Verona non riesce a rientrare in partita, nonostante gli undici calci d’angolo conquistati contro l’unico battuto dagli avversari.
La squadra di Baroni paga una prestazione poco incisiva, soprattutto nella costruzione offensiva, e alcune disattenzioni difensive che hanno favorito le reti del Cesena.
Tra i gialloblù, le valutazioni più basse riguardano Frese, Dawidowicz e diversi elementi del reparto offensivo.
Sul fronte opposto, spiccano le prestazioni di Francesconi e Shpendi, entrambi valutati con un 7, mentre il tecnico Alessandro Diamanti riceve lo stesso voto.
Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Gabriele Gilli, evidenzia come il Cesena sia riuscito a interrompere il proprio lungo digiuno di vittorie proprio contro una squadra che aveva costruito una serie positiva sul piano difensivo.
Per i romagnoli si tratta inoltre di un risultato significativo in trasferta, dove fino a questa partita avevano segnato appena quattro reti.
Verona-Cesena 0-2: il tabellino
Marcatori: 7′ pt Francesconi, 20′ st Shpendi (rig.).
VERONA (4-2-3-1): Perilli 6; Zappa 5,5, Slotsager 5,5, Dawidowicz 5, Frese 4,5 (37′ st Bradaric sv); Bernede 5, Le Borgne 5 (1′ st Iannoni 6); Sezonienko 5,5 (12′ st Livramento 6), Harroui 5 (27′ st Mosquera 6), Sarr 5,5; Mulattieri 5 (12′ st Ekuban 6).
A disposizione: Leali, Edmundsson, Calabrese, Serdar, Kastanos, Lella, Akalè.
Allenatore: Marco Baroni 5.
CESENA (4-3-3): Siano 6; Ciofi 6,5, Ilic 6,5, Mangraviti 6 (40′ st Gelli sv), Frabotta 6,5; Francesconi 7 (23′ st Guidi 6), Pagano 6,5, Dalla Vecchia 6 (23′ st Bisoli 6); Caprini 6 (23′ st D’Andrea 6), Shpendi 7, Druiventak 6 (12′ st Fiori 6,5).
A disposizione: Fontana, Natta, David, Schirone, Magni, Piacentini, Debenedetti.
Allenatore: Alessandro Diamanti 7.
Arbitro: Galipò di Firenze 6.
Assistenti: Belsanti e Djurdjevic.
Quarto ufficiale: Manganiello.
VAR: Aureliano.
AVAR: Rutella.
Ammoniti: 25′ pt Le Borgne (V), 25′ pt Pagano (C), 3′ st Francesconi (C), 17′ st Dawidowicz (V), 20′ st Frese (V), 27′ st Siano (C), 31′ st D’Andrea (C).
Calci d’angolo: 11-1 per il Verona.
Recupero: 1′ nel primo tempo, 5′ nella ripresa.
Spettatori: 16.811, di cui 13.529 abbonati.
Serie B, il Cesena sorpassa il Verona
Con questo successo, il Cesena sale a 18 punti dopo 12 partite, superando il Verona, fermo a quota 16.
La formazione di Diamanti ritrova così una vittoria fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni, mentre l’Hellas dovrà cercare una reazione dopo una sconfitta che interrompe la propria serie di imbattibilità difensiva.