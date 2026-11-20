La Cremonese vuole dare continuità al proprio momento positivo. Dopo tre vittorie consecutive e la sosta per le Nazionali, la formazione grigiorossa si prepara ad affrontare il Südtirol nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. La sfida è in programma sabato 21 novembre, alle ore 15, allo stadio Druso di Bolzano.

Alla vigilia dell’incontro, il tecnico Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le condizioni della squadra, le possibili scelte di formazione e le insidie della trasferta. L’allenatore ha ribadito l’importanza di mantenere alta la concentrazione, senza lasciarsi condizionare dalla classifica.

Pecchia: «Dovremo essere squadra nell’animo e nello spirito»

Il tecnico ha analizzato l’evoluzione del gioco della Cremonese, soffermandosi sui dati relativi al possesso palla e alle occasioni create nelle ultime partite.





«Domanda interessante. Ci sono alcuni dati che se presi singolarmente possono essere sia interessanti che fuorvianti, bisogna incrociarli per tante situazioni. Oltre al possesso palla in sé sarebbe interessante capire dove viene sviluppato, se nella propria metà campo o in quella offensiva, e anche capire quando viene fatto: se si è in vantaggio o in svantaggio.

La cosa che a me piace esaltare di questo periodo è tutto ciò che abbiamo fatto, inseguire gli avversari andando a prenderli alti, mostrando sempre spirito di sacrificio e umiltà come un tutt’uno. Già la partita di domani è una di quelle che potrebbe essere interpretata in tanti modi, per questo dovremo essere squadra nell’animo e nello spirito».

Pecchia ha quindi evidenziato soprattutto l’atteggiamento collettivo, considerando intensità e spirito di sacrificio elementi fondamentali per affrontare una trasferta impegnativa.

Cremonese, Pecchia valorizza i giovani

L’allenatore ha parlato anche del contributo dei calciatori più giovani, il cui rendimento è cresciuto nelle ultime settimane.

«Io parlo sempre di caratteristiche. La gestione della rosa sarà fondamentale in questo mese, al settore giovanile faccio i complimenti per il lavoro che hanno svolto e per i ragazzi che hanno formato, ma da qui in avanti sarà fondamentale avere un gruppo compatto e scegliere i migliori per affrontare la partita. Lottici, Berti, Grassi o Lordkipanidze, starà a me inserire i giocatori nel migliore dei modi, abbiamo un gruppo composto da giovani interessanti e giocatori con grande leadership».

Il tecnico ha sottolineato come la profondità dell’organico sarà determinante in vista dei numerosi impegni che attendono la Cremonese fino alla fine di dicembre.

Anche il recupero di diversi elementi sta contribuendo ad aumentare il livello degli allenamenti.

«Recuperare tanti giocatori permette di alzare in maniera spontanea il livello degli allenamenti: tra i giocatori c’è concorrenza e questo si vede anche sul campo. C’è ancora tanto da fare e dobbiamo guadagnarcelo continuando a lavorare e alzando l’intensità del lavoro, così potremo portarlo in automatico in gara».

Bonazzoli e Stuckler insieme? Pecchia apre alla possibilità

Tra gli argomenti affrontati in conferenza stampa anche l’eventuale utilizzo contemporaneo di Federico Bonazzoli e David Stuckler nel reparto offensivo.

«Questa è un’opportunità. Dobbiamo essere sempre competitivi, David recupera da un lungo periodo di attività ed io ero il primo curioso di lavorare con lui. Deve continuare così e migliorare la sua condizione. Poi sarà quello che vedo in settimana sul campo, insieme alle esigenze della partita, a definire il resto. È un’opzione realistica».

Pecchia non esclude dunque la possibilità di schierare insieme i due attaccanti, ma valuterà le condizioni fisiche e le esigenze tattiche prima di prendere una decisione.

Südtirol-Cremonese, Pecchia: «Serviranno lucidità e pazienza»

L’allenatore ha espresso apprezzamento per il percorso del Südtirol, sottolineando la continuità raggiunta dal club altoatesino nel campionato cadetto.

«Prima di tutto bisogna fare i complimenti al club, che ha dato continuità in Serie B strutturandosi nel tempo. Hanno uno stile di gioco agli antipodi rispetto al passato, dovremo essere molto consapevoli della partita e dei momenti, sfidiamo una squadra che ha fa grande possesso e ha un’identità molto chiara».

Pecchia si aspetta un avversario capace di gestire il pallone e costruire occasioni attraverso il possesso.

«La partita si può immaginare in diversi modi, sicuramente il Sudtirol è una squadra che vuole avere palla e gestire il possesso. In casa crea tante situazioni, parliamo di un campo impegnativo: noi dovremo essere bravi ad affrontare la gara con lucidità e pazienza».

La Cremonese dovrà quindi interpretare correttamente i diversi momenti dell’incontro, mantenendo equilibrio e attenzione.

Cremonese, Bianchetti e Gerli verso il recupero

Il tecnico ha fatto il punto anche sulla situazione degli indisponibili e sulle possibili scelte di formazione.

«Fra qualche giorno Bianchetti tornerà in gruppo, poi sarà il turno di Gerli tra una decina di giorni: per il resto sono tutti dentro. I dubbi di formazione ci sono e di questo sono contento, perché i ragazzi spingono e quindi ho la possibilità di scegliere».

Bianchetti dovrebbe dunque rientrare in gruppo nei prossimi giorni, mentre per Gerli sarà necessario attendere ancora una decina di giorni.

Pecchia ha accolto positivamente la concorrenza interna, considerandola un fattore utile per mantenere elevato il livello delle prestazioni.

Pecchia: «Non guardo la classifica, il percorso è lungo»

Nonostante le tre vittorie consecutive, l’allenatore non vuole concentrarsi sulla graduatoria.

«Assolutamente no, non li ho mai fatti. Dobbiamo pensare alla partita di domani e giocarcela. Abbiamo tante cose su cui lavorare e da migliorare, il percorso è lungo. Ci teniamo stretto quello che è stato, che crea entusiasmo e ne abbiamo bisogno, ma poi ci si concentra alla sfida di domani».

Un messaggio preciso alla squadra: valorizzare i risultati ottenuti senza perdere di vista il lavoro ancora necessario.

La Cremonese sarà inoltre attesa da un calendario particolarmente intenso.

«Da qui al 27 dicembre ci aspettano nove partite in pochi giorni, si entra nel vivo. Ciò che è stato non dipende da noi, abbiamo ricaricato le energie e ora bisogna pensare solo a spingere».

Pecchia: «Dobbiamo portare più uomini in zona area»

L’allenatore ha individuato alcuni aspetti sui quali la Cremonese deve ancora migliorare, prendendo come riferimento la precedente trasferta contro il Vicenza.

«A Vicenza siamo andati in vantaggio con merito, ma dopo abbiamo subito un gol mentre eravamo schierati. Dobbiamo portare più uomini in zona area, abbiamo bisogno degli inserimenti per cercare la rete. Questi sono aspetti su cui lavorare, inclusa la compattezza: la Serie B la conosciamo tutti, bisogna essere sempre ben allineati».

Pecchia ha poi richiamato l’attenzione sull’episodio che ha portato alla rete vicentina, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione anche quando la squadra è in vantaggio.

«Cinque minuti prima stava coprendo bene Costa, quindi sapeva cosa fare. Probabilmente abbiamo abbassato l’attenzione ed è per questo che serve la voglia di stare sul pezzo sempre, anche quando si è in vantaggio».

La difesa e il ruolo di Thorsby

Il tecnico ha riconosciuto i progressi compiuti nella fase difensiva, attribuendo il merito al lavoro collettivo.

«Sì, e questo è possibile se tutta la squadra mantiene l’intensità difensiva. Così come quando si attacca chiedo di partecipare anche ai nostri portieri, la linea difensiva riesce a lavorare bene quando ci sono le giuste coperture e le giuste aggressioni. In difesa abbiamo giocatori molto esperti e con grande fisicità, ma funziona solo se in tutti gli elementi c’è la giusta intensità».

Infine, Pecchia si è soffermato sulle prestazioni di Morten Thorsby, evidenziandone il contributo in entrambe le fasi di gioco.

«Dobbiamo lavorare anche sulla sua conclusione, a Vicenza si è trovato in due situazioni importanti e quello è un fattore che conta. La fase realizzativa deve riguardare tutti, serve attaccare la porta con maggiore convinzione e lo dico anche per gli esterni come Licina e Vandeputte. In questo momento Morten dà equilibrio e sostanza, oltre ad avere l’intelligenza di trovare spazi quando la squadra ha bisogno di copertura.

Sono contento delle sue prestazioni, anche perché sa relazionarsi al meglio con tutti nello spogliatoio, giovani e più esperti».

La Cremonese si prepara così alla trasferta di Bolzano con l’obiettivo di proseguire la propria serie positiva. Pecchia, però, invita a mantenere un approccio concreto: il campionato è ancora lungo e la priorità resta la prossima partita.