Nuovi movimenti di mercato attorno a Giorgio Bailo. Il terzino destro della Vis Pesaro avrebbe attirato le attenzioni di Carrarese e Benevento, entrambe alla ricerca di possibili rinforzi per il proprio reparto difensivo. Il giocatore, protagonista con la maglia del club marchigiano, rappresenterebbe un profilo seguito con interesse dalle due società.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sia i toscani che i campani starebbero monitorando la situazione dell’esterno, con l’obiettivo di capire i margini per un eventuale affondo. Al momento non emergono ulteriori dettagli sulle possibili formule dell’operazione, ma il nome di Bailo è da tenere d’occhio in vista dei prossimi sviluppi della sessione di mercato