Il Verona si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Alla vigilia della sfida contro il Cesena, il tecnico gialloblù Marco Baroni ha presentato l’incontro in conferenza stampa, soffermandosi sulle difficoltà della gara, sulle condizioni della rosa e sulle possibili scelte di formazione. Tra le novità, l’occasione per Samuele Mulattieri, la conferma di Simone Perilli tra i pali e un messaggio particolarmente diretto a Tomas Suslov.

Baroni presenta Verona-Cesena: «Non esistono partite alla portata»

Il tecnico gialloblù ha sottolineato le qualità della formazione romagnola, invitando i suoi giocatori a mantenere alta la concentrazione.





«Affrontiamo una squadra forte, che ha grande equilibrio e che ha perso pochissimo. È difficile da affrontare e questo è un grande merito del suo allenatore. Noi stiamo lavorando forte per trovare continuità e un’identità precisa. I ragazzi hanno grande attenzione e voglia di lavorare. Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo costruito nelle ultime settimane».

Baroni non vuole cali di tensione e chiede una prestazione di grande intensità.

«Non esistono partite alla portata. Dobbiamo affrontare il Cesena come se non ci fosse un domani. Sarà una gara complicata, ma dipende molto da noi. Non dobbiamo mai sbagliare prestazione. Dobbiamo pensare partita dopo partita, punto dopo punto, giocando per ottenere il risultato».

Verona, occasione per Mulattieri: «Dovrà avere cattiveria agonistica»

Tra i temi principali della conferenza stampa c’è la situazione offensiva. Il rientro ritardato di Mosquera dagli impegni con la Colombia potrebbe favorire l’impiego di Samuele Mulattieri, finora utilizzato con minore continuità.

Baroni ha confermato che l’attaccante avrà la possibilità di mettersi in mostra.

«Sam è un ragazzo sensibile e intelligente. Sa benissimo che davanti a lui c’è stato un compagno che ha fatto molto bene, ma non voglio parlare di penalizzazioni. Nella mia carriera spesso le soddisfazioni più grandi me le hanno date giocatori che avevano trovato meno spazio e che poi sono diventati determinanti. Io non mollo mai nessuno, a meno che qualcuno non voglia andare via. Mulattieri domani avrà un’occasione e dovrà affrontarla con grande determinazione e cattiveria agonistica. È proprio su questo aspetto che stiamo lavorando insieme».

Il tecnico ha poi fatto il punto sulle condizioni degli attaccanti rientrati dagli impegni internazionali.

«Mosquera rientrerà soltanto stasera, mentre Livramento è arrivato ieri e ha svolto una quindicina di minuti con noi. Sono valutazioni che dovrò fare anche confrontandomi con i giocatori. Avremo tante partite ravvicinate. Chi non partirà dall’inizio potrà entrare, chi non giocherà questa partita potrà essere utilizzato nella successiva».

Baroni e la possibilità di giocare con due attaccanti

L’allenatore del Verona non ha escluso un possibile impiego contemporaneo di Mosquera e Mulattieri, pur spiegando le difficoltà tattiche di una soluzione con due riferimenti offensivi avanzati.

«A Castellammare abbiamo giocato con un 4-2-3-1 che assomigliava quasi a un 4-4-2. Nel calcio di oggi i giocatori che lavorano nelle zone intermedie sono quelli che spesso creano maggiori difficoltà. Avere due attaccanti alti può dare riferimenti ai difensori avversari e non sempre porta vantaggi. Però non escludo niente. Per me conta che i giocatori vadano forte, che si allenino bene. Non guardo nomi, cognomi o ruoli. E con cinque sostituzioni chi entra è importante quanto chi parte dall’inizio».

Verona, Baroni duro con Suslov: «Le chiacchiere stanno a zero»

Particolarmente significativo il passaggio dedicato a Tomas Suslov, ancora indisponibile dopo la convocazione con la Nazionale slovacca.

Baroni ha chiarito che il ritorno del giocatore dipenderà soprattutto dal suo atteggiamento e dalla capacità di ritrovare la giusta concentrazione.

«Tomas è andato in nazionale ed è tornato perché non era pronto, esattamente come pensavamo noi. Adesso dipende da lui, non da me. Credo che con me abbia vissuto uno dei suoi periodi migliori. Non è un problema che riguarda me, ma lui. Deve ritrovare la giusta concentrazione. Un giocatore centrato può fare bene a Verona e anche altrove».

Il tecnico ha poi ribadito il concetto con parole ancora più nette.

«Io queste cose le devo vedere sul campo, perché le chiacchiere stanno a zero. Con i buoni propositi nel calcio non si fa niente. Bisogna allenarsi forte e andare forte. Io, la società e forse anche lui stesso lo aspettiamo lì».

Verona-Cesena, Perilli confermato in porta

Nessun dubbio, invece, sulla scelta del portiere. Contro il Cesena sarà ancora Simone Perilli a difendere la porta gialloblù.

«Abbiamo intrapreso un percorso con Simone, che sta facendo bene e sarà riconfermato. Non voglio però creare un dualismo tra portieri, perché non mi piace. Sono due ragazzi che lavorano forte, seguiti da preparatori molto bravi. In questo momento è giusto continuare con Simone, ma voglio sottolineare anche la crescita di Nikola Leali».

Verona, le condizioni degli infortunati

Baroni ha aggiornato anche la situazione dei giocatori alle prese con problemi fisici, soffermandosi sui rispettivi percorsi di recupero.

«Per Cerbone stiamo valutando addirittura un tempo con la Primavera, perché ha bisogno di ritrovare la condizione. Serdar sta meglio, ma dobbiamo valutare la sua tenuta nell’arco di una partita. Riportarlo intanto con noi sarebbe già un premio per il ragazzo. Bradaric è rientrato, anche se svolge ancora allenamenti parziali e alcuni lavori di carico. Sta comunque molto meglio. Per De Battisti servirà aspettare ancora qualche settimana».

Il tecnico dovrà quindi gestire attentamente le risorse disponibili, considerando anche i numerosi impegni ravvicinati che attendono la squadra.

Baroni: «I giovani devono imparare a confermarsi»

Un altro aspetto affrontato dall’allenatore riguarda la crescita dei calciatori più giovani, alcuni dei quali stanno mostrando qualità superiori alle aspettative iniziali.

«Ci sono ragazzi che hanno qualità importanti, anche superiori a quelle che ci aspettavamo all’inizio. Adesso arriva la parte difficile: confermarsi. Bisogna lavorare sulla condizione fisica, sulla concentrazione e sulla capacità di interpretare le situazioni. Alcuni hanno una mobilità straordinaria, ma devono imparare a essere più ordinati e a scegliere meglio i momenti della partita».

Verona, Baroni ripercorre le difficoltà dopo la retrocessione

Nella parte conclusiva della conferenza, Baroni è tornato sul percorso intrapreso dal Verona dopo la retrocessione dalla Serie A, ricordando le difficoltà ereditate dalla precedente stagione.

«Sapevo che ci sarebbero state difficoltà. Quando retrocedi, soprattutto dopo un girone di ritorno come quello dell’anno scorso, in cui erano arrivati soltanto otto punti, ti porti dietro tante cose. Questo riguarda l’ambiente, la società e i calciatori. Ero consapevole della situazione, ma ho sempre creduto nel lavoro, nella dedizione e nella convinzione».

Il tecnico ha infine espresso fiducia nella disponibilità del gruppo e nella possibilità di continuare il percorso di crescita.

«Questa squadra mi dà soddisfazione perché è attenta, positiva e ricettiva. Non parlo di tranquillità, perché nel calcio non esiste, ma ho grande convinzione in quello che stiamo facendo. Vogliamo costruire qualcosa di importante e sappiamo che dovremo ancora attraversare momenti difficili. La strada è quella del lavoro».

Il Verona si presenta dunque alla sfida contro il Cesena con l’obiettivo di dare continuità ai progressi delle ultime settimane, cercando di sfruttare le opportunità offerte dalla rosa e mantenendo alta l’intensità in ogni partita.