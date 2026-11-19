Federico Bonazzoli si prende la Cremonese. A 29 anni, l’attaccante grigiorosso sta vivendo una fase importante della propria carriera, diventando uno dei protagonisti della risalita della squadra di Fabio Pecchia. Gol, maggiore consapevolezza e un nuovo senso di responsabilità sono alla base della crescita di un giocatore che, dopo numerose esperienze in Serie A, vuole lasciare il segno anche nel campionato cadetto.

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Bonazzoli ha ripercorso le tappe della propria carriera, parlando della famiglia, delle occasioni mancate, del rapporto con gli allenatori e delle ambizioni della Cremonese. Spazio anche alla corsa per il titolo di capocannoniere e ad Andrea Belotti, attaccante del Modena ed ex Palermo, al quale ha rivolto parole di grande stima.





Bonazzoli: «Mi devo dare una svegliata»

La maturazione dell’attaccante passa soprattutto attraverso un cambiamento di mentalità. Bonazzoli ha spiegato di aver acquisito maggiore consapevolezza delle proprie qualità e delle responsabilità che accompagnano il suo ruolo.

«Il lavoro nella quotidianità, l’approccio. Ho capito che quello che arriva bisogna tenerselo stretto e dare il massimo, con più responsabilità. E poi ho detto: mi devo dare una svegliata».

Un percorso iniziato già nella passata stagione, quando il centravanti ha avvertito una crescita importante sul piano personale.

«È uno step fatto l’anno scorso. Da ragazzino mi sentivo più forte, ma non avevo questa autostima».

Bonazzoli ha raccontato anche il legame con la famiglia e gli insegnamenti ricevuti dal padre, falegname come il nonno.

«La pazienza non me la riconosco, quando voglio una cosa, la voglio subito, ma confesso che sì, ho aspettato tanto per vivere un momento così. Riguardo la fatica, so quella che hanno fatto i miei per crescermi, come si sono guadagnati le cose. Penso che la mela non cada lontano dall’albero».

Cremonese, Bonazzoli: «Abbiamo raddrizzato la situazione»

La Cremonese ha attraversato un periodo complicato, ritrovandosi al penultimo posto della classifica prima di una serie di tre vittorie consecutive che ha riavvicinato la squadra alla zona playoff.

Bonazzoli ha analizzato il momento della formazione grigiorossa, sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio.

«Non è stata una bella situazione, una società così non se lo meritava. L’abbiamo raddrizzata: in B lo scenario cambia spesso, serve equilibrio».

Un ruolo importante nella reazione della squadra è stato svolto anche dal patron Giovanni Arvedi, intervenuto per richiamare il gruppo alle proprie responsabilità.

«Un discorso chiaro, non una strigliata. Ci ha fatto sentire la sua vicinanza, ci ha toccato le coscienze, ha ribadito il suo amore per la Cremonese. Sentiamo la responsabilità di avere alle spalle una società così».

L’attaccante ha inoltre spiegato di essere rimasto volentieri a Cremona dopo il mancato trasferimento al Cagliari durante il mercato estivo.

«No. È saltato all’ultimo giorno per una serie di motivi. Sono rimasto volentieri, anche per le parole del cavalier Arvedi. Per me la Cremonese ha un valore importante, chi lascia la strada vecchia per la nuova…».

Pecchia e Giampaolo, il rapporto con gli allenatori

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Bonazzoli si è soffermato anche sugli allenatori che hanno contribuito alla sua crescita.

Tra questi Marco Giampaolo, già conosciuto durante l’esperienza alla Sampdoria e ritrovato successivamente alla Cremonese.

«L’ho sempre ringraziato perché mi ha arricchito a livello calcistico. Ogni giovane dovrebbe avere la possibilità di essere allenato da lui».

Parole positive anche per Fabio Pecchia, attuale tecnico grigiorosso.

«Tecnico molto preparato e disponibile. Apprezzo il suo lato umano, in campo devo solo fare gol…».

Bonazzoli ha inoltre ricordato gli insegnamenti ricevuti quando, giovanissimo, si allenava all’Inter insieme a calciatori di grande esperienza come Javier Zanetti e Walter Samuel.

«Io alla loro età mi allenavo all’Inter con Zanetti e Samuel, con i loro atteggiamenti facevano capire tante cose, senza parole. Ora tocca a me».

Bonazzoli elogia Belotti: «Si merita una stagione così»

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda la lotta per il titolo di capocannoniere della Serie B.

Bonazzoli ha ammesso di seguire con attenzione gli altri attaccanti del campionato, riservando un pensiero particolare ad Andrea Belotti, oggi protagonista con la maglia del Modena.

«Ci tengo, ma se arrivo secondo facendo tanti assist va bene. I rivali li conosco, guardo partite h24, sono contento per Belotti: al Toro era il mio esempio, dopo quello che ha passato si merita una stagione così».

Un attestato di stima significativo nei confronti dell’ex attaccante del Palermo, tornato a essere protagonista nel campionato cadetto.

Belotti rappresenta dunque un punto di riferimento per Bonazzoli, che lo aveva già osservato da vicino durante la propria esperienza al Torino.

Il passato e il rimpianto per la Nazionale

La carriera di Bonazzoli è stata caratterizzata da numerose esperienze nella massima serie, tra Inter, Sampdoria, Torino, Salernitana, Verona e Cremonese.

L’attaccante ha ammesso di aver maturato qualche rimpianto, soprattutto per la mancata permanenza della Cremonese in Serie A nella passata stagione.

«Forse il rammarico più grande è stato non essere riusciti a salvarci con la Cremonese l’anno scorso. Poteva nascere qualcosa di importante».

Alla domanda su una possibile convocazione in Nazionale, considerando le aspettative che lo accompagnavano da giovane, ha risposto:

«Dopo Salerno forse uno stage lo meritavo…Amen».

Bonazzoli ha comunque spiegato di non voler vivere il presente pensando continuamente alle occasioni mancate.

«Alla fine penso di aver ottenuto ciò che meritavo».

L’esultanza alla Batistuta e il legame con la famiglia

Nell’intervista trova spazio anche un aspetto curioso: la caratteristica esultanza con il gesto del mitra, che ricorda quella resa celebre da Gabriel Batistuta.

«È nato alla Samp per scherzo. Alla gente piace».

A chi gli fa osservare che il gesto potrebbe essere interpretato diversamente in un periodo segnato dai conflitti internazionali, Bonazzoli replica:

«Non scherziamo, il mio è un gesto visto alla PlayStation… Io sono cattolico, prego tutti i giorni e faccio il segno della croce prima di giocare».

Il centravanti ha infine scherzato sulla possibilità di dedicare un’esultanza al mestiere del padre e del nonno, entrambi falegnami.

«Perché non sono capace! Me lo devo far insegnare da mio padre».

Una battuta che chiude il racconto di un attaccante che, dopo un lungo percorso tra aspettative e difficoltà, ha trovato una nuova consapevolezza.

Per Bonazzoli, adesso, la priorità resta contribuire con gol e prestazioni alla risalita della Cremonese, senza perdere di vista la corsa ai playoff e la classifica marcatori della Serie B.