Il testacoda tra Catanzaro e Palermo nasconde diverse insidie per la formazione di Filippo Inzaghi. La capolista farà visita all’ultima della classe in una sfida caratterizzata dalla presenza di numerosi ex, pronti a ritrovare le rispettive vecchie squadre.

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il Catanzaro può contare su quattro protagonisti con un passato rosanero: l’allenatore Michele Mignani, il portiere Mirko Pigliacelli, il centrocampista Samuel Giovane e l’attaccante Federico Di Francesco. Sul fronte opposto ci sarà Tommaso Cassandro, reduce da due stagioni con la maglia giallorossa.





Mignani ritrova il Palermo: i precedenti sorridono all’ex tecnico rosanero

Il principale ex della sfida sarà Michele Mignani, chiamato a risollevare il Catanzaro dopo un avvio di stagione complicato.

Da quando ha sostituito Giorgio Gorgone, il tecnico ha ottenuto due pareggi contro Benevento e Padova, prima della sconfitta con il Cesena.

Il suo predecessore aveva raccolto una vittoria, un pareggio e sei sconfitte nelle prime otto giornate.

Come ricorda Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Mignani arrivò sulla panchina rosanero nell’aprile 2024 per sostituire Eugenio Corini e guidare la squadra verso i playoff.

Nelle sette partite della stagione regolare conquistò sette punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte. Negli spareggi promozione eliminò la Sampdoria nel turno preliminare, prima dell’eliminazione in semifinale contro il Venezia.

Al termine della stagione il Palermo decise di affidare la panchina ad Alessio Dionisi.

Quella di sabato sarà la quarta sfida di Mignani contro i rosanero dopo l’esonero. Nei tre precedenti, tutti alla guida del Cesena, ha ottenuto una vittoria e due pareggi.

Pigliacelli, dal Palermo al Catanzaro: 78 presenze in rosanero

Tra gli ex più rappresentativi figura Mirko Pigliacelli, portiere che ha difeso la porta del Palermo per due stagioni.

Il suo bilancio in Sicilia è di 78 presenze, 109 reti subite e 19 partite concluse senza incassare gol.

La capacità di giocare con i piedi rappresentava una caratteristica importante nel sistema di costruzione dal basso richiesto prima da Corini e successivamente da Mignani.

Il divorzio arrivò quando il Palermo decise di puntare su Sebastiano Desplanches, mentre Pigliacelli avrebbe preferito maggiori garanzie tecniche anziché affrontare un ballottaggio per il posto da titolare.

Nel corso della sua esperienza palermitana, il portiere è stato inoltre coinvolto nell’inchiesta sulle patenti nautiche ottenute senza sostenere gli esami. Secondo quanto riportato nell’articolo, dagli atti risultava la sua presenza al porto di Palermo in un momento in cui si trovava invece in ritiro in Trentino-Alto Adige.

Di Francesco e Giovane, due esperienze differenti in rosanero

Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, anche Federico Di Francesco ritroverà la sua ex squadra.

L’esterno offensivo ha trascorso due stagioni al Palermo, collezionando 66 presenze e sei gol. Un’esperienza condizionata anche da problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento.

Con Corini è stato utilizzato in diverse posizioni, dall’attaccante esterno nel 4-3-3 all’esterno a tutta fascia nel 3-5-2.

Inzaghi lo ha portato in ritiro durante il suo primo precampionato rosanero, dando successivamente il via libera al trasferimento al Catanzaro.

Tra gli ex figura anche Samuel Giovane, che in Sicilia aveva trovato poco spazio: appena tre presenze da titolare su 18 complessive, per un totale di 317 minuti.

In Calabria il centrocampista ha già accumulato 202 minuti in cinque partite, trovando proporzionalmente maggiore continuità.

Cassandro, l’ex Catanzaro che cerca spazio nel Palermo

Sul versante rosanero il grande ex sarà Tommaso Cassandro.

Il difensore ha vissuto due stagioni importanti con il Catanzaro, totalizzando 70 presenze, sei gol e cinque assist.

L’ultimo passaggio decisivo in maglia giallorossa arrivò proprio contro il Palermo, nella semifinale playoff della scorsa stagione.

Adesso Cassandro tornerà al Ceravolo da avversario, con la possibilità di essere protagonista di una sfida particolarmente significativa per il suo percorso professionale.

Catanzaro-Palermo, biglietti popolari e torna l’arbitro Feliciani

Intanto cresce l’attesa per la partita in Calabria.

Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la società giallorossa ha deciso di applicare prezzi popolari, compresi tra cinque e quindici euro, per favorire la partecipazione dei tifosi.

Un altro elemento particolare riguarda la designazione arbitrale: a dirigere l’incontro sarà Ermanno Feliciani, lo stesso arbitro della semifinale playoff vinta 3-0 dal Catanzaro contro il Palermo.

Tra ex, precedenti e voglia di riscatto, la sfida del Ceravolo si presenta dunque ricca di motivazioni. Il Palermo proverà a confermare il proprio primato, mentre il Catanzaro cercherà un risultato capace di rilanciare una stagione iniziata in salita.