La sconfitta contro il Palermo, il lavoro quotidiano con la squadra e le ambizioni del Mantova. Francesco Modesto si racconta in una lunga intervista rilasciata a TeleMantova e alla Gazzetta di Mantova, ripercorrendo il percorso intrapreso sulla panchina biancorossa e soffermandosi su alcuni episodi significativi della stagione.

Tra questi anche la partita persa contro il Palermo, al termine della quale l’allenatore ha deciso di trattenere i propri calciatori al centro sportivo fino a notte fonda per analizzare immediatamente gli errori commessi.





Modesto e la sconfitta contro il Palermo: «Li ho tenuti al Sinergy fino alle due e mezza di notte»

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda proprio la sfida contro i rosanero. Modesto ha raccontato come ha gestito il gruppo dopo la sconfitta, scegliendo di non rimandare l’analisi della prestazione.

«Dopo quella partita li ho tenuti al Sinergy fino alle due e mezza di notte per rivedere subito la gara. Credo molto nell’analisi e nella necessità di confrontarsi immediatamente su quello che è successo. A volte, naturalmente, anche io ho bisogno di sfogarmi».

Un episodio che evidenzia l’importanza attribuita dall’allenatore al confronto con i calciatori, soprattutto dopo i risultati negativi.

Mantova, Modesto: «Non abbiamo ancora fatto nulla»

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta di Mantova e a TeleMantova, il tecnico ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto dalla squadra, senza però nascondere la necessità di continuare a migliorare.

«Siamo contenti della nostra classifica, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, impegno e voglia di migliorarci. Sono convinto che Mantova, con il tempo, vivrà delle belle cose».

Modesto ha poi ripercorso la scelta di accettare la proposta del club biancorosso, spiegando anche il legame personale con i colori della società.

«Anche i colori mi sono sempre piaciuti. La squadra del mio paese, quella per cui tifavo da bambino, era biancorossa. Quando è arrivata la possibilità di allenare il Mantova ho accettato una sfida importante, consapevole dei rischi. Ma la vita è fatta di scelte e rischi: se non provi, non puoi sapere dove puoi arrivare. Mi sono sentito subito parte integrante del Mantova. Con il mio staff eravamo convinti di poter fare bene, anche se abbiamo dovuto affrontare momenti difficili, soprattutto dal punto di vista mentale e dei risultati. Ci sono stati inciampi, ma la crescita è stata graduale e alla fine siamo riusciti a proporre un calcio bello e riconoscibile».

Modesto e il rapporto con i tifosi del Mantova

L’allenatore ha sottolineato anche il crescente entusiasmo dei sostenitori biancorossi, ricordando come il pubblico abbia progressivamente riempito lo stadio Martelli.

«La gente ha riconosciuto la nostra umiltà, la voglia di lavorare e di dare tutto per questa maglia. Quando siamo arrivati, lo stadio era mezzo vuoto; poi, partita dopo partita, si è riempito. Per me è motivo di grande orgoglio, perché significa che la squadra è riuscita a trasmettere qualcosa».

Un legame costruito attraverso il lavoro quotidiano e le prestazioni offerte dalla squadra.

Giampaolo, Mazzarri e Michael Jordan: i riferimenti di Modesto

Nell’intervista riportata dalla Gazzetta di Mantova, Modesto ha ricordato anche gli allenatori che hanno contribuito alla sua formazione calcistica.

«Ho avuto la fortuna di essere allenato da Giampaolo, che proponeva un 4-4-2 molto evoluto per quei tempi. Io giocavo terzino sinistro. Successivamente, con Mazzarri alla Reggina, nel 3-5-2, ho imparato a interpretare il ruolo di quinto. Quando sei un calciatore magari non te ne rendi conto, ma da ogni allenatore assorbi qualcosa che poi ti rimane dentro e arricchisce il tuo bagaglio».

Tra i suoi modelli figura anche Michael Jordan, ammirato soprattutto per la mentalità e la dedizione agli allenamenti.

«Lo ammiravo molto, soprattutto per la sua mentalità e per la capacità di allenarsi più degli altri. Cercavo di fare lo stesso. Non avevo una struttura fisica imponente e sapevo che, per emergere, avrei dovuto lavorare più degli altri».

Modesto: «Per noi è una fortuna allenarli»

Ampio spazio anche al rapporto con i giocatori e alla metodologia utilizzata dallo staff tecnico.

«Per noi è una fortuna allenarli. Sono ragazzi che non si risparmiano mai, lavorano con entusiasmo e hanno una grande disponibilità a migliorarsi. Cerchiamo di seguirli individualmente, utilizzando video e colloqui personali. Facciamo notare loro gli aspetti da correggere, ma sottolineiamo anche quello che riescono a fare bene. È importante che sappiano riconoscere i propri errori, ma anche prendere consapevolezza dei progressi».

Modesto ha inoltre commentato con soddisfazione le convocazioni in Nazionale di Benaïssa e Ilie.

«Benaïssa ha grandi qualità e sono contento che sia arrivata la chiamata dell’Algeria. Sono felice anche per Ilie, perché teneva tantissimo a indossare la maglia della Romania. Per un ragazzo rappresentare il proprio Paese è qualcosa di speciale e per noi allenatori è una grande soddisfazione».

Mantova, Modesto elogia il presidente Piccoli

Un altro tema affrontato nell’intervista riguarda il rapporto con il presidente Filippo Piccoli, considerato una figura fondamentale nel processo di crescita della società.

«Con il presidente c’è un bellissimo rapporto, fondato sulla fiducia reciproca. Le sue vedute per il futuro del Mantova sono straordinarie. Non so se tutti abbiano percepito fino in fondo il cambiamento che ha portato da quando è arrivato, ma ha dato una sterzata importante alla società, introducendo una mentalità orientata alla crescita in ogni settore: dalla squadra alle persone, fino alle strutture».

Mantova, la crescita e gli obiettivi stagionali

Nella parte conclusiva dell’intervista alla Gazzetta di Mantova e a TeleMantova, Modesto ha tracciato un bilancio del percorso della squadra, sottolineando i miglioramenti registrati negli ultimi mesi.

«Dalla vittoria contro la Lazio a oggi abbiamo compiuto un grande percorso di crescita. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e nelle ultime cinque partite la squadra ha saputo confrontarsi alla pari con le migliori. Siamo soddisfatti della classifica, ma dobbiamo essere consapevoli che non abbiamo ancora fatto nulla».

La filosofia dell’allenatore resta dunque quella del lavoro quotidiano, senza lasciarsi condizionare dai risultati già ottenuti.

Un approccio che emerge anche dal racconto della notte successiva alla sconfitta contro il Palermo, quando Modesto ha scelto di trattenere i giocatori fino alle due e mezza per rivedere la partita.

Un episodio che sintetizza il metodo del tecnico biancorosso, determinato a trasformare anche le sconfitte in occasioni di crescita.