Il difensore nerazzurro Samuele Angori torna sulle ultime prestazioni del Pisa, citando anche la sfida contro il Palermo. Spazio al nuovo ruolo nella difesa a tre, agli obiettivi della squadra e alle voci di mercato che lo accostano al Venezia.

Il Pisa vuole cambiare marcia dopo un periodo complicato dal punto di vista dei risultati. A fare il punto della situazione è Samuele Angori, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Empoli.





Il difensore nerazzurro ha analizzato le ultime prestazioni della squadra, soffermandosi anche sulle partite disputate contro Hellas Verona, Palermo e Südtirol, nelle quali, a suo giudizio, il Pisa avrebbe meritato di raccogliere più punti.

Di seguito le dichiarazioni riportate da Sestaporta.news:

«Nella sosta abbiamo lavorato forte, veniamo da tre punti nelle ultime quattro gare anche se contro Hellas Verona, Palermo e Südtirol abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Dobbiamo rimanere sul pezzo, abbiamo dimostrato di avere grande qualità e abbiamo dimostrato di poter vincere. Il ruolo di centrale nella linea a tre mi piace anche se non lo avevo mai fatto, il mister mi chiede di giocare dal basso, ma anche di spingere. Devo dire che mi completa come giocatore perché se inizio a fare più ruoli è un bene anche per la squadra, sento di poter crescere così».

GLI OBIETTIVI DEL PISA

«Come squadra sappiamo bene gli obiettivi che vogliamo raggiungere, ora viviamo un periodo un po’ così e veniamo puniti per niente, sembra tutto negativo, ma non deve essere così. Dopo la partita contro l’Empoli inizia un tour de force in cui serve una striscia positiva per tornare a lottare per obiettivi importanti. Siamo una squadra forte e lo dobbiamo dimostrare».

IL DERBY CONTRO L’EMPOLI

«Ho fatto degli anni formativi lì, è stata la prima a darmi l’opportunità di fare un ritiro con la prima squadra e di mettermi in mostra. Sarà bello anche se non ho mai giocato una gara ufficiale con l’Empoli. Hanno cambiato da poco l’allenatore e avranno entusiasmo. Penso che sarà una sfida ostica a cui dovremo approcciare al meglio».

LE VOCI DI MERCATO E L’INTERESSE DEL VENEZIA

«Sono contento se ci sono squadre di categoria superiore interessate a me, ma in questo momento penso solo al Pisa con cui ho un contratto».

Il Pisa cerca dunque una svolta nei risultati, convinto di aver raccolto meno rispetto alle prestazioni offerte. Angori, intanto, ribadisce la propria fiducia nel gruppo e la volontà di continuare a crescere, mettendo da parte le indiscrezioni di mercato.