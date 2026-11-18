Un’intervista diversa dal solito, tra tradizioni palermitane, gastronomia e curiosità calcistiche. Gabriel Strefezza, attaccante del Palermo, è stato protagonista di un simpatico quiz condotto da Eleonora Incardona, nel quale è stato messo alla prova sulla conoscenza della città, a pochi mesi dal suo arrivo in rosanero.

Nel video pubblicato sui social, Eleonora Incardona ha rivolto al calciatore alcune domande legate ai simboli di Palermo, dalle specialità gastronomiche ai monumenti più famosi, passando per la storia del club di viale del Fante.





Tra le risposte più significative, quella relativa all’eterno dibattito siciliano tra arancino e arancina. Strefezza non ha avuto dubbi, scegliendo la versione palermitana.

Palermo, Strefezza non ha dubbi: «Arancina». E su Santa Rosalia…

Il gioco prende il via con una serie di domande sulle tradizioni della città.

Eleonora Incardona: «Si dice arancino o arancina?»

Gabriel Strefezza: «Arancina».

Eleonora Incardona: «Come si chiama la santa patrona di Palermo?»

Gabriel Strefezza: «Rosalia».

Due risposte corrette che permettono all’attaccante rosanero di partire nel migliore dei modi. Qualche difficoltà arriva invece quando il quiz si sposta sulla storia calcistica del Palermo.

Eleonora Incardona: «Quale squadra affrontò il Palermo nella finale di Coppa Italia del 2011?»

Gabriel Strefezza: «La Juve?».

Eleonora Incardona: «No, sbagliato».

Gabriel Strefezza: «Inter?».

Eleonora Incardona: «Sì, bravo».

Strefezza in difficoltà sui Quattro Canti e sul pane con la milza

Il gioco prosegue con altre domande dedicate ai luoghi simbolo e alle specialità gastronomiche palermitane.

Eleonora Incardona: «Come si chiama il celebre incrocio barocco tra via Maqueda e corso Vittorio Emanuele?»

Gabriel Strefezza: «Eh, questo non lo so. Dai, un aiuto».

Eleonora Incardona: «Quattro…».

Gabriel Strefezza: «Quattro Canti, ok, ok. Sta difficile questa».

Arriva quindi una delle domande più complicate per il calciatore, chiamato a indovinare l’ingrediente principale del tradizionale pane con la milza.

Eleonora Incardona: «Qual è l’ingrediente principale della tradizione pani ca meusa?»

Gabriel Strefezza: «No, non lo so».

Eleonora Incardona: «È una parte del corpo dell’animale».

Gabriel Strefezza: «La pancia?».

Eleonora Incardona: «È un’interiora».

Gabriel Strefezza: «No, non lo so».

Eleonora Incardona: «La milza».

Gabriel Strefezza: «Ah, ok».

Palermo, Strefezza scherza sul suo italiano: «Sono da dieci anni in Italia»

Nel finale del video, spazio anche a un simpatico scambio sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell’attaccante brasiliano.

Gabriel Strefezza: «Non so se sono bravissimo».

Eleonora Incardona: «Ma te parli benissimo in italiano».

Gabriel Strefezza: «È da dieci anni che sono qua in Italia, quindi…».

Il video si conclude tra sorrisi e ringraziamenti, mostrando un lato più spontaneo dell’attaccante rosanero. Tra risposte corrette e qualche suggerimento, Strefezza dimostra di aver già familiarizzato con alcune tradizioni palermitane, pur avendo ancora qualcosa da scoprire sulla città.