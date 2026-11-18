Torna in campo la Serie BKT e, con essa, riparte lo spettacolo del campionato cadetto, dentro e fuori dal rettangolo verde. Non tutte le tifoserie, però, potranno seguire liberamente la propria squadra in trasferta. In vista della prossima giornata, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti indicato alcune misure restrittive per quattro incontri considerati a rischio.

Le disposizioni riguardano Hellas Verona-Cesena, in programma il 20 novembre, Modena-Juve Stabia ed Empoli-Pisa, entrambe previste per il 21 novembre, e Arezzo-Padova, in calendario il 22 novembre.





Per quanto riguarda Hellas Verona-Cesena, i residenti nelle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Bologna potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se in possesso della tessera di fidelizzazione del Cesena sottoscritta prima del 31 ottobre 2026.

In occasione di Modena-Juve Stabia, invece, la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli sarà consentita esclusivamente per il settore ospiti e ai soli possessori della tessera di fidelizzazione della società campana.

Misure ancora più specifiche per Arezzo-Padova: il settore ospiti sarà riservato esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Calcio Padova, indipendentemente dalla provincia di residenza. Prevista inoltre l’incedibilità del titolo d’ingresso.

Infine, per Empoli-Pisa, i residenti nella provincia di Pisa potranno acquistare biglietti soltanto per il settore ospiti e solo se fidelizzati con il Pisa FC. Anche in questo caso sarà vietata la cessione del titolo d’ingresso.

Per tutte e quattro le gare sono inoltre previsti il potenziamento del servizio di stewarding e il rafforzamento dei controlli nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio, con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento degli incontri e la sicurezza di tifosi e addetti ai lavori.

Restrizioni che inevitabilmente condizioneranno la presenza del pubblico ospite, limitando la partecipazione di una parte delle tifoserie in una giornata che si preannuncia importante per il campionato di Serie BKT.