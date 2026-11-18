Pesante sanzione disciplinare per Serse Cosmi, ex allenatore del Palermo ed ex tecnico della Salernitana. Il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore una squalifica di tre mesi e un’ammenda di 10mila euro per un’espressione ritenuta discriminatoria nei confronti di Karlo Butic, attaccante croato del Bari.

L’episodio risale al 4 ottobre 2026, durante la partita tra Salernitana e Bari. Secondo quanto ricostruito dagli organi di giustizia sportiva, Cosmi avrebbe rivolto al calciatore avversario un insulto a sfondo razziale mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi al termine del primo tempo.





La decisione arriva dopo ulteriori accertamenti disposti dal Giudice Sportivo e condotti dalla Procura Federale, che ha raccolto le testimonianze dei protagonisti e di un proprio collaboratore presente al momento dei fatti.

Cosmi-Butic, cosa è successo durante Salernitana-Bari

La vicenda ha avuto origine da un confronto verbale tra l’allora allenatore della Salernitana e l’attaccante del Bari.

Secondo la relazione dei rappresentanti della Procura Federale, al termine della prima frazione di gioco Cosmi si sarebbe rivolto al calciatore pronunciando la frase:

«Sei uno zingaro».

Butic ha riferito che il confronto sarebbe nato dopo una sua esultanza, interpretata dall’allenatore come una provocazione nei confronti dei sostenitori della Salernitana.

L’attaccante ha spiegato agli inquirenti di aver tentato di chiarire che il gesto era dedicato alla propria compagna in dolce attesa. Secondo la sua ricostruzione, Cosmi avrebbe replicato:

«Che me ne frega della tua ragazza».

Il giocatore ha inoltre precisato che il confronto si sarebbe svolto a voce alta e che l’espressione contestata sarebbe stata pronunciata una sola volta.

La versione di Cosmi: «Non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro»

Nel corso degli accertamenti, Serse Cosmi ha confermato l’esistenza del confronto con Butic, fornendo però una versione differente delle parole pronunciate.

L’ex allenatore del Palermo ha ammesso di essersi avvicinato al calciatore per contestargli l’esultanza effettuata sotto il settore occupato dai tifosi granata.

Cosmi ha dichiarato:

«Ho detto a Butic non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro».

Il tecnico ha ribadito questa ricostruzione anche dopo essere stato informato della diversa testimonianza fornita dall’attaccante del Bari.

La distinzione tra le due versioni è diventata uno degli elementi centrali del procedimento disciplinare.

La testimonianza della Procura Federale

A risultare determinante nella valutazione del Giudice Sportivo è stata la testimonianza di un collaboratore della Procura Federale, che si trovava a circa un metro di distanza dai due protagonisti.

Il rappresentante federale ha dichiarato di aver sentito direttamente Cosmi pronunciare l’espressione:

«Sei uno zingaro».

Una ricostruzione coincidente con quella fornita da Butic.

L’arbitro, il primo assistente e il quarto ufficiale hanno invece riferito di non aver percepito alcuna espressione riconducibile all’episodio, precisando che si trovavano a circa venti metri dal luogo del confronto.

Nella motivazione del provvedimento, il Giudice Sportivo ha evidenziato che non esistono contestazioni sull’effettiva esistenza del confronto verbale e sull’utilizzo del termine «zingaro», ammesso dallo stesso allenatore.

La divergenza riguardava esclusivamente la formulazione della frase.

Secondo il Giudice Sportivo, la testimonianza del collaboratore della Procura Federale ha confermato integralmente la versione del calciatore.

Il provvedimento sottolinea inoltre che Butic è di nazionalità croata e considera l’espressione accertata discriminatoria per motivi di razza, nazionalità e origine etnica.

Tre mesi di squalifica e 10mila euro di multa

Al termine dell’istruttoria, il Giudice Sportivo ha disposto una sanzione particolarmente severa nei confronti dell’allenatore.

Nel dispositivo ufficiale si legge:

«IRROGA a carico del Sig. Serse Cosmi la sanzione della squalifica per mesi tre e di diecimila euro di ammenda».

La decisione è stata adottata per il comportamento discriminatorio ritenuto accertato nei confronti del calciatore avversario.

Il Giudice Sportivo ha richiamato gli articoli 28, comma 3, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, valutando anche le modalità complessive della condotta.

La sanzione arriva quando Cosmi non è più alla guida della Salernitana, dalla quale era stato esonerato alcune settimane fa.

Cosmi, il passato sulla panchina del Palermo

La vicenda riguarda un allenatore conosciuto anche dai tifosi rosanero.

Serse Cosmi ha infatti guidato il Palermo nel 2011, durante la gestione del presidente Maurizio Zamparini.

La sua esperienza in Sicilia fu breve, ma rappresentò una delle tappe di una lunga carriera che lo ha visto allenare numerose società del calcio italiano, tra cui Perugia, Genoa, Udinese, Brescia, Lecce e Salernitana.

Adesso per l’ex tecnico rosanero arriva il provvedimento del Giudice Sportivo, che ha ritenuto accertata la condotta discriminatoria contestata nell’episodio con Butic.

Resta ferma la possibilità di ricorrere agli strumenti di impugnazione previsti dall’ordinamento sportivo.