Gazzetta dello Sport: “Reggiana, Courtois vuole comprare il club: offerta per il 100% delle quote. La società frena”

Una notizia destinata a cambiare gli scenari societari della Reggiana. Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha manifestato pubblicamente il proprio interesse ad acquistare il club granata attraverso Nxtplay Capital, piattaforma di investimenti di cui è cofondatore. Il calciatore belga ha annunciato di aver presentato un’offerta per rilevare la totalità delle quote societarie, aprendo una trattativa che potrebbe portare a un importante cambio di proprietà.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’annuncio è arrivato alla vigilia della sfida contro il Livorno, accendendo immediatamente l’entusiasmo dei tifosi granata. Gli attuali proprietari, guidati dal patron Amadei, sono infatti intenzionati a concludere il proprio ciclo alla guida della società.





Courtois vuole la Reggiana: «Costruire qualcosa di cui la città sia orgogliosa»

L’interesse del portiere del Real Madrid si inserisce nel progetto di Nxtplay, piattaforma che vanta già partecipazioni nel mondo del calcio attraverso realtà come Genk, Le Mans ed Extremadura.

In una nota diffusa insieme al socio Gonzalo Vila, Courtois ha illustrato le proprie intenzioni, richiamando anche la storia della Reggiana e alcuni dei suoi protagonisti più conosciuti, tra cui Taffarel, Ravanelli e Ancelotti.

«Nel corso della mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città. Con Nxtplay vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa: ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare».

Parole che delineano un progetto orientato non soltanto ai risultati sportivi, ma anche al rapporto tra la società e il territorio.

Gonzalo Vila: «Offerta seria, pronti ad andare avanti»

A confermare la determinazione del gruppo interessato all’acquisizione è stato Gonzalo Vila, socio di Courtois.

«Abbiamo messo sul tavolo un’offerta seria e siamo pronti ad andare avanti senza perdere tempo. La Reggiana merita stabilità e una direzione chiara, e noi vogliamo darle entrambe».

Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, il progetto corrisponde alla cosiddetta cordata spagnola, già entrata in contatto con i vertici del club anche attraverso la mediazione del manager Andrea Radrizzani.

Courtois e Vila hanno comunque precisato che l’eventuale acquisizione resta subordinata al completamento del confronto con gli attuali soci della Reggiana.

La trattativa, dunque, non è ancora conclusa.

La risposta della Reggiana: «Non è arrivata alcuna offerta vincolante»

L’annuncio del portiere belga ha provocato una reazione immediata da parte dell’attuale proprietà granata.

In un comunicato ufficiale, i soci della Reggiana hanno accolto favorevolmente l’interesse manifestato da Nxtplay Capital, chiarendo però che mancano ancora alcuni passaggi necessari per procedere concretamente alla vendita.

«Prendiamo atto con favore della volontà espressa pubblicamente da Nxtplay Capital di costruire un progetto di ulteriore consolidamento del club».

La società ha poi precisato:

«Considerato che al momento non è pervenuta alcuna offerta vincolante, restiamo in attesa di ricevere l’offerta irrevocabile di acquisto, accompagnata dalla cauzione prevista dal processo di vendita».

Una posizione che evidenzia la volontà degli attuali proprietari di ottenere garanzie economiche e formali prima di procedere al trasferimento delle quote.

L’interesse di Courtois è quindi concreto e dichiarato, ma l’operazione dovrà ancora superare i passaggi previsti dalla procedura di vendita.

Reggiana, il precedente Mike Piazza e le preoccupazioni sul futuro

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la cautela della proprietà nasce anche dalla necessità di tutelare il futuro del club.

A Reggio Emilia è ancora vivo il ricordo del fallimento avvenuto durante la gestione di Mike Piazza, ex campione di baseball che guidò la società tra il 2016 e il 2018.

Un precedente che rende particolarmente importante la verifica della solidità economica di eventuali nuovi investitori.

Gli attuali soci vogliono evitare che la Reggiana possa ritrovarsi nuovamente in una situazione di incertezza, soprattutto dopo gli sforzi sostenuti negli ultimi anni.

La società si è recentemente rivolta anche all’amministrazione comunale, chiedendo un intervento per sensibilizzare gli imprenditori locali e individuare risorse utili a rispettare le prossime scadenze.

Al momento, tuttavia, non sarebbero arrivate risposte concrete.

Oltre seimila abbonati nonostante la retrocessione

L’eventuale ingresso di Courtois rappresenterebbe una prospettiva importante anche per la tifoseria.

Nonostante la retrocessione, durante l’estate oltre seimila sostenitori hanno sottoscritto l’abbonamento, confermando il forte legame tra la città e la squadra.

Un patrimonio di passione che il gruppo interessato all’acquisizione ha dichiarato di voler valorizzare attraverso un progetto stabile e duraturo.

La presenza di un nome internazionale come quello del portiere del Real Madrid ha inevitabilmente alimentato le aspettative dell’ambiente granata.

Resta però da capire se alle dichiarazioni pubbliche seguirà la presentazione dell’offerta irrevocabile richiesta dalla società.

Courtois-Reggiana, settimane decisive per il futuro del club

La vicenda societaria si intreccia con gli impegni sportivi della Reggiana, attesa dalla sfida contro il Livorno.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, le prossime settimane saranno decisive per comprendere se il progetto di Nxtplay Capital potrà trasformarsi in un effettivo cambio di proprietà.

Da una parte c’è la volontà dichiarata di Courtois e Vila di investire nel club; dall’altra, la richiesta degli attuali soci di ricevere un’offerta formalmente vincolante e adeguate garanzie.

La Reggiana si trova così davanti a un possibile passaggio importante della propria storia. L’interesse del portiere belga ha acceso l’entusiasmo della piazza, ma per il momento la trattativa resta aperta e il futuro societario ancora da definire.