Serie C girone B: il Pineto batte 1-0 la Vis Pesaro. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
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Arriva un importante successo per il Pineto, che vince per 1-0 il match casalingo con la Vis Pesaro valido per la 13a giornata del girone B del campionato di Serie C. Una buona prova dei biancocelesti, che portano a casa tre punti importanti per la classifica.

Gli ospiti iniziano forte e si rendono subito pericolosi: Konate si è sposta il pallone sul sinistro e ci prova da fuori area, con la sua conclusione che non c’entra però lo specchio della porta. Al 32′ i biancocelestia vanno a un passo dal vantaggio, con una grande conclusione dalla distanza di Ferrante che si infrange contro la traversa. Il gol che sblocca il risultato in favore del Pineto arriva al 39′, con il rigore trasformato da Vigliotti.


La Vis Pesaro fatica a reagire, con i padroni di casa che gestiscono bene il vantaggio e portano a casa la vittoria. Tre punti che permettono al Pineto di salire a quota 17 punti, portandosi a ridosso della zona play-off. Notte fonda invece per i biancorossi, fermi all’ultimo posto. Di seguito la classifica aggiornta:

LA CLASSIFICA 

Spezia – 35

Ravenna – 29

Grosseto – 23

Pescara – 22

Torres – 22

Reggiana – 20

Guidonia – 20

Livorno – 20

Campobasso – 19

Atalanta U23 – 18

Pineto – 17

Perugia – 17

Vado – 16

Forlì – 15

Latina – 15

Pianese – 13

Sambenedettese – 10

Ostiamare – 9

Gubbio – 8

Vis Pesaro – 5

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