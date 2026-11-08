Serie C girone B: la Pianese cala il tris al Perugia, il Guidonia batte la Sambenedettese. La classifica aggiornata
Si concludono gli ultimi match della 13a giornata del girone B del campionato di Serie C. Ottima prestazione per la Pianese, che si impone per 3-1 sul Perugia. Super avvio di gara per i bianconeri, che sbloccano subito il risultato con la rete di Ercolani.
Nella ripresa l’incontro decolla. Gli ospiti al 50′ ritrovano il pari con il gol di Carriero, ma gli uomini di Zanchetta si riportano avanti con Ercolani. All’82’ arriva anche la rete del doppio vantaggio firmata da Ianesi. Nel finale il Perugia accorcia le distanze grazie all’autogol di Astaldi, ma esce dal campo sconfitto.
Trova la vittoria allo scadere il Guidonia, impegnato in casa della Sambenedettese. Dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Candellori, i rossoblù ribaltano il risultato con il gol di Errico e la rate nel finale di gara firmata da Baroni. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Spezia – 35
Ravenna – 29
Grosseto – 23
Pescara – 22
Torres – 22
Reggiana – 20
Guidonia – 20
Livorno – 20
Campobasso – 19
Atalanta U23 – 18
Perugia – 17
Vado – 16
Forlì – 15
Latina – 15
Pineto – 14
Pianese – 13
Sambenedettese – 10
Ostiamare – 9
Gubbio – 8
Vis Pesaro – 5