Serie C girone A: avanti Trento e Giana Erminio, pari tra Juventus U23 e Renate dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Si concludono i primi tempi dei match del girone A del campionato di Serie C. Va al riposo in vantaggio per 2-0 il Trento, impegnato in casa delle Dolomiti Bellunesi. Grande prestazione finora da parte della formazione ospite, che conduce l’incontro grazie ai gol di Ladisa e Garetto. Avanti anche il Giana Erminio sul Brescia, che va negli spogliatoi sul parziale di 1-0: decide al momento la gara la rete al 27′ di Comelli. Parità invece dopo i primi 45 minuti tra Juventus U23 e Renate. Di seguito i risultati parziali:

Cittadella-Arzignano 0-0


Dolomiti Bellunesi-Trento 0-2

Giana Erminio-Brescia 1-0

Juventus u23-Renate 1-1

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