Serie C girone A: avanti Trento e Giana Erminio, pari tra Juventus U23 e Renate dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match del girone A del campionato di Serie C. Va al riposo in vantaggio per 2-0 il Trento, impegnato in casa delle Dolomiti Bellunesi. Grande prestazione finora da parte della formazione ospite, che conduce l’incontro grazie ai gol di Ladisa e Garetto. Avanti anche il Giana Erminio sul Brescia, che va negli spogliatoi sul parziale di 1-0: decide al momento la gara la rete al 27′ di Comelli. Parità invece dopo i primi 45 minuti tra Juventus U23 e Renate. Di seguito i risultati parziali:
Cittadella-Arzignano 0-0
Dolomiti Bellunesi-Trento 0-2
Giana Erminio-Brescia 1-0
Juventus u23-Renate 1-1