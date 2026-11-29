Serie C girone A: il Renate batte la Folgore Caratese, pari tra Albinoleffe e Treviso. La classifica aggiornata
Si concludono i match di serata del girone C del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Renate, che vince per 1-0 contro la Folgore Caratese: decide l’incontro il gol al 36′ di Dore. Termina in parità invece tra Albinoleffe e Treviso, che si dividono la posta in palio dopo un rocambolesco 3-3. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Brescia – 35
Trento – 33
Cittadella – 33
Arzignano – 27
Ospitaletto – 26
Treviso – 26
Lecco – 25
Alcione Milano – 22
AlbinoLeffe – 21
Pergolettese – 21
Juventus U23 – 20
Pro Vercelli – 19
Lumezzane – 17
Novara – 16
Carpi – 16
Renate – 15
Desenzano – 15
Giana Erminio – 13
Folgore Caratese – 12
Dolomiti Bellunesi – 11