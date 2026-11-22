Scoppia la polemica a Reggio Emilia per la decisione della Reggiana di confermare Manolo Portanova come capitano anche in occasione della giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Il centrocampista classe 2000, condannato in primo grado e in appello a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, dovrebbe indossare la fascia rossa prevista per le partite di Serie C in vista del 25 novembre.

Come racconta il Corriere della Sera, la scelta ha provocato la protesta di diverse associazioni impegnate nel sostegno alle vittime di violenza, che chiedono al calciatore di fare un passo indietro. La società emiliana, tuttavia, non intende modificare la propria decisione.

Portanova capitano con la fascia contro la violenza sulle donne

La vicenda riguarda la partita tra Forlì e Reggiana, in programma domenica 22 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tutti i capitani delle squadre di Serie C sono chiamati a indossare una fascia rossa simbolica.





Per la Reggiana il capitano è Manolo Portanova, il cui nome è al centro di una vicenda giudiziaria ancora aperta.

Il calciatore è stato condannato in due gradi di giudizio per violenza sessuale di gruppo, ma la sentenza non è definitiva, essendo ancora pendente il ricorso in Cassazione.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere della Sera, proprio questa circostanza ha riacceso le contestazioni nei confronti della società e del giocatore.

La protesta delle associazioni: «Faccia un passo indietro»

Tra le realtà che hanno espresso contrarietà figura Nondasola, associazione che gestisce un centro antiviolenza a Reggio Emilia.

Le organizzazioni avevano già contestato l’arrivo di Portanova alla Reggiana nel 2023 e oggi considerano inopportuna la possibilità che sia proprio il centrocampista a indossare un simbolo dedicato al contrasto della violenza sulle donne.

La richiesta è che il calciatore rinunci, almeno per questa occasione, alla fascia di capitano.

Il Corriere della Sera riferisce però che la società non intende procedere a un cambio, confermando la posizione mantenuta nei confronti del giocatore sin dal suo arrivo.

La Reggiana ha infatti sempre sostenuto la possibilità per Portanova di continuare a svolgere la propria attività professionale, ricordando che il calciatore si è dichiarato innocente e che il procedimento giudiziario non è ancora concluso.

La condanna a sei anni e il ricorso in Cassazione

La vicenda giudiziaria risale alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, quando una studentessa di 21 anni denunciò una violenza sessuale di gruppo avvenuta in un’abitazione nel centro di Siena.

Portanova, all’epoca calciatore del Genoa, venne coinvolto nell’inchiesta insieme ad altre persone.

Il 6 dicembre 2022 il centrocampista fu condannato con rito abbreviato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo aggravata da lesioni. La sentenza prevedeva anche una provvisionale di 130 mila euro.

Il 16 aprile 2026 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni.

La difesa ha successivamente presentato ricorso in Cassazione. Portanova ha sempre sostenuto la propria innocenza, affermando che i rapporti fossero consensuali.

La decisione definitiva della giustizia ordinaria è ancora attesa.

Il precedente sportivo e la posizione della FIGC

La vicenda ha avuto conseguenze anche nell’ambito della giustizia sportiva.

La Procura Generale dello Sport aveva chiesto la radiazione del calciatore o, in alternativa, una squalifica di cinque anni.

Nel gennaio 2024 il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto la domanda, rinviando la questione alla Corte d’Appello della FIGC.

Il 13 marzo dello stesso anno, l’organo federale ha sospeso il procedimento in attesa della conclusione dell’iter giudiziario ordinario.

Come ricostruisce il Corriere della Sera, Portanova ha quindi continuato a giocare regolarmente, diventando anche capitano della Reggiana.

Reggio Emilia divisa sulla vicenda

La presenza del centrocampista nella squadra emiliana ha suscitato discussioni fin dal suo arrivo nel 2023.

Una parte della tifoseria organizzata ha continuato a sostenere il giocatore, mentre altri sostenitori hanno manifestato il proprio dissenso, arrivando anche a rinunciare all’abbonamento.

La decisione di confermarlo capitano nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne riporta adesso la vicenda al centro dell’attenzione.

La Reggiana mantiene la propria posizione, mentre le associazioni antiviolenza chiedono un gesto simbolico diverso in occasione del 25 novembre.