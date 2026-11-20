Serie C, derby spettacolare: Casertana e Salernitana si dividono la posta sul 2-2. La classifica aggiornata del Girone C
Termina in parità il derby campano tra Casertana e Salernitana, valido per l’anticipo della quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Al termine di una sfida ricca di emozioni e tensioni, le due squadre chiudono sul 2-2.
A sbloccare il risultato al 38′ è un’autorete di Kontek, che porta avanti la Casertana. Nella ripresa, al 70′, Di Tacchio firma il pareggio, prima che Villa all’83’ completi la rimonta della Salernitana. Quando la vittoria ospite sembra ormai vicina, arriva al 90’+3 la rete di Vezzoni, che regala ai rossoblù un pareggio insperato.
Finale particolarmente rovente, con il Football Video Support (FVS) protagonista di diversi momenti concitati. Il nervosismo porta anche all’espulsione del direttore sportivo Faggiano e dell’allenatore Stellone. Un derby combattutissimo che si chiude senza vincitori, ma con quattro reti e tante polemiche.
|Pos.
|Squadra
|Punti
|1
|Potenza
|35
|2
|Bari
|26
|3
|Sorrento
|23
|4
|Catania
|22
|5
|Scafatese
|21
|6
|Casertana
|21
|7
|Audace Cerignola
|20
|8
|Monopoli
|20
|9
|Inter U23
|20
|10
|Cavese
|19
|11
|Picerno
|19
|12
|Salernitana
|19
|13
|Barletta
|18
|14
|Casarano
|18
|15
|Altamura
|16
|16
|Giugliano
|16
|17
|Foggia
|15
|18
|Savoia
|15
|19
|Cosenza
|13
|20
|Crotone
|1
Nota: il Crotone ha una penalizzazione di 6 punti.