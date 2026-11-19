Il tema della multiproprietà torna al centro del dibattito sul futuro del calcio italiano. A intervenire è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha espresso una posizione netta sulla questione, soffermandosi anche sulle possibili conseguenze per piazze storiche come Bari e Reggio Calabria.

Nel suo intervento, Criscitiello ha innanzitutto criticato i programmi di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, sottolineando come alcune questioni strutturali del calcio italiano non abbiano trovato lo spazio che, a suo giudizio, meriterebbero.

«Né Malagò né Galliani hanno messo nei programmi problemi seri come la fiscalità in Serie C o la multiproprietà. Nessuno tocca seriamente il tema perché altrimenti si fa casino con Lotito e De Laurentiis», ha dichiarato.

«Bari e Reggina non sono piazze di secondo piano»

Il passaggio più significativo riguarda proprio la multiproprietà e il rapporto tra società appartenenti a categorie e dimensioni differenti.

Criscitiello si è detto contrario a un modello nel quale un grande club acquisisce una realtà storica come il Bari o la Reggina, considerate a suo avviso piazze troppo importanti per diventare una sorta di società satellite.

«La multiproprietà è sbagliata se io Napoli prendo il Bari o se io Lazio prendo la Reggina, che è considerata una squadretta di Serie D ma non è così. Reggio Calabria è una grande piazza così come Bari e non possono essere sorelle minori di Lazio e Napoli», ha affermato.

Il direttore di Sportitalia ha quindi precisato che non sarebbe contrario in assoluto alla multiproprietà, ma soltanto a determinate operazioni. La sua apertura riguarda infatti situazioni nelle quali un club di grandi dimensioni investe in una società appartenente a una piazza più piccola.

«Dico sì alla multiproprietà se il grande club prende il piccolo club: se il Napoli prende, con tutto il rispetto, il Savoia, sì alla multiproprietà. Ma se prende il Bari questa roba non funziona».

Una posizione che riporta al centro della discussione il ruolo delle grandi piazze calcistiche, la loro autonomia e il rischio che realtà con una storia e un seguito importanti possano perdere centralità all’interno di progetti societari più ampi. Per Criscitiello, Bari e Reggina non possono essere considerate realtà minori da inserire come seconde squadre di club più blasonati.