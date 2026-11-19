Il Palermo FC è lieto di annunciare la nuova partnership con Doppio Malto, Official Beer Partner del Club a partire dalla stagione 2026/2027.

La birra rappresenta da sempre un elemento distintivo dei momenti di convivialità e condivisione e trova nel calcio un contesto naturale per esprimere questa dimensione. Prima e dopo una partita, condividere una birra accompagna il piacere di ritrovarsi e di vivere la gara come un’esperienza che va oltre i novanta minuti. È da questa affinità che nasce la partnership pluriennale tra Palermo FC e Doppio Malto, birrificio artigianale e catena di ristorazione italiana con una settantina di ristoranti tra Italia e Francia, destinata ad arricchire l’esperienza e i servizi dedicati ai tifosi rosanero.





A partire da questa stagione, gli abbonati 2026/2027 potranno infatti usufruire di uno sconto speciale del 20% sul menu alla carta presso il locale Doppio Malto situato al Centro Commerciale Forum di Palermo, semplicemente esibendo la propria tessera, in formato fisico o digitale.

“Diamo al via ad una collaborazione importante che inizia dal nostro locale al Forum, sempre più un posto felice dove vivere la passione rosanero. Celebriamo i valori che caratterizzano il nostro brand da sempre: la passione, il gioco di squadra e la voglia di stare insieme. La nostra birra artigianale ne è l’espressione più naturale e per questo siamo orgogliosi di essere Official Beer Partner del Club”, dichiara Giovanni Porcu, CEO di Doppio Malto.

“Siamo lieti di accogliere Doppio Malto tra i partner del Palermo FC. Il calcio, così come il mondo della ristorazione, ha una forte dimensione sociale e trova nello stare insieme una delle sue espressioni più autentiche. È proprio da questa affinità che nasce una collaborazione che siamo convinti potrà arricchire il modo di vivere l’esperienza della partita, contribuendo a rafforzare il legame tra il Club e la propria community”, dichiara Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo FC.

Doppio Malto è un marchio di Foodbrand S.p.A.: una piattaforma food&beverage che riunisce produzione, distribuzione e ristorazione. Nel birrificio di Iglesias, in Sardegna, nascono le birre artigianali servite nei 70 ristoranti Doppio Malto in Italia e Francia: posti felici dove la birra è protagonista insieme a un’offerta gastronomica semplice e genuina. La rete cresce con una decina di nuove aperture all’anno, anche in franchising, ed è servita da una struttura logistica e da un centro di produzione alimentare dedicati. Le birre Doppio Malto sono inoltre distribuite nelle principali insegne della GDO in Italia. Il brand è attivo anche nei grandi eventi sportivi e di intrattenimento, con la gestione food&beverage di alcuni dei principali stadi italiani: il Meazza a Milano, il Tardini di Parma, il Mapei Stadium di Reggio Emilia e la Unipol Domus di Cagliari. Doppio Malto è inoltre Jersey Sponsor del Cagliari Calcio, Beer Partner di Parma Calcio, Official Beer Partner di Palermo FC e Official Pub di U.S. Sassuolo. Il gruppo conta oltre 1.200 collaboratori e un fatturato aggregato di circa 100 milioni di euro.