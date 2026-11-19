Una notte di emozioni, ricordi e amore allo stadio Renzo Barbera. Allo scoccare della mezzanotte, Palermo si è stretta attorno alla famiglia di Alessia La Rosa, la piccola tifosa rosanero scomparsa lo scorso 13 maggio, a soli otto anni, dopo aver combattuto contro un tumore. Oggi, 19 novembre, avrebbe compiuto nove anni.

Per celebrare il suo compleanno, familiari, amici e tifosi si sono ritrovati davanti allo stadio che Alessia amava tanto, trasformando la mezzanotte in un momento di grande partecipazione e commozione.





Cori, fuochi d’artificio e rombi di moto per Alessia

A rendere omaggio alla bambina sono stati i rappresentanti della Curva Nord e della Curva Sud, insieme ai componenti del MotoClub La Fratellanza. Presenti anche i genitori e i fratelli di Alessia, circondati dall’affetto di quanti hanno voluto condividere questo momento.

Allo scoccare della mezzanotte sono partiti i cori dedicati alla piccola tifosa. Il cielo sopra il Barbera si è illuminato con i fuochi d’artificio, mentre palloncini colorati e rombi di moto hanno accompagnato il ricordo della bambina.

Uno dei momenti più toccanti della serata è stato quello in cui la madre, Maria Concetta D’Amaso, ha raccontato davanti ai presenti gli ultimi istanti di vita della figlia.

Un racconto che ha reso ancora più intenso l’omaggio a una bambina capace di lasciare un segno profondo nella comunità rosanero.

Il legame speciale con il Palermo e Jacopo Segre

Alessia era una grande tifosa del Palermo. Lo stadio Renzo Barbera rappresentava per lei un luogo speciale, dove seguiva con entusiasmo le partite della squadra del cuore.

Nel corso del tempo era diventata un volto conosciuto e amato dai sostenitori rosanero, anche grazie alle sue apparizioni sul terreno di gioco accanto al centrocampista Jacopo Segre.

Un rapporto speciale con il mondo del Palermo che ha accompagnato Alessia durante la sua battaglia contro la malattia.

La piccola era conosciuta come una vera e propria guerriera, un soprannome che continua a vivere nei ricordi e nell’affetto delle persone che l’hanno conosciuta.

Una festa dedicata ai bambini nel ricordo di Alessia

Le iniziative per celebrare il compleanno di Alessia non si esauriscono con l’omaggio notturno al Barbera.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 novembre, dalle ore 14:50 alle 17:00, Bossolandia Park organizza alla Fiera di piazzale Giotto un appuntamento dedicato ai più piccoli.

Sono previsti giochi gratuiti, ciambelline e crêpes, con la possibilità per i partecipanti di portare un palloncino da liberare in cielo al termine della festa.

L’invito rivolto alle famiglie è anche quello di indossare una maglietta con il volto di Alessia oppure abiti nei colori rosanero: rosa per le bambine e nero per i bambini.

Un’iniziativa pensata per ricordare Alessia attraverso il sorriso e la partecipazione di altri bambini.

Palermo non dimentica la sua piccola guerriera

Il ricordo di Alessia La Rosa continua a unire tifosi, familiari e cittadini.

La notte trascorsa davanti al Renzo Barbera ha testimoniato quanto forte sia rimasto il legame tra la bambina e il mondo rosanero.

Nel giorno in cui avrebbe compiuto nove anni, il suo compleanno è diventato un momento collettivo di affetto e memoria.

Tra cori, palloncini e fuochi d’artificio, Palermo ha voluto far sentire ancora una volta la propria vicinanza alla famiglia di Alessia, custodendo il ricordo della sua piccola tifosa.