Repubblica: “Palermo, tour de force da brividi: nove partite in 36 giorni. Il calendario fino a fine anno”
Nove partite in appena 36 giorni, tra campionato e Coppa Italia. È il calendario particolarmente intenso che attende il Palermo di Filippo Inzaghi dalla trasferta di Catanzaro, in programma sabato 21 novembre, fino all’ultimo impegno del 2026 contro il Modena, fissato per domenica 27 dicembre.
Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i rosanero saranno chiamati ad affrontare una lunga serie di incontri ravvicinati, con impegni infrasettimanali, trasferte e partite che si intrecceranno con le festività natalizie.
Un periodo impegnativo anche per i tifosi, già alle prese con l’organizzazione dei viaggi e la ricerca di soluzioni economiche per seguire la squadra lontano dal Barbera.
Palermo, si comincia da Catanzaro: trasferta ancora in dubbio per i tifosi
Il primo appuntamento sarà sabato 21 novembre alle ore 17:15, quando il Palermo affronterà il Catanzaro allo stadio Ceravolo.
Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, resta ancora da chiarire la situazione relativa alla presenza dei sostenitori rosanero nel settore ospiti.
Il Gruppo operativo di sicurezza dovrebbe ratificare nelle prossime ore la decisione di vietare la trasferta ai tifosi palermitani residenti in Sicilia, consentendo l’accesso al settore ospiti soltanto ai non residenti in possesso della tessera di fidelizzazione del Palermo.
Südtirol e Benevento al Barbera, poi la trasferta di Verona
Dopo Catanzaro, la squadra di Inzaghi tornerà immediatamente in campo.
Martedì 24 novembre alle ore 20:00 è prevista la sfida casalinga contro il Südtirol, primo di due appuntamenti consecutivi allo stadio Renzo Barbera.
Sabato 28 novembre, alle ore 19:30, arriverà il Benevento, formazione alla quale Inzaghi è particolarmente legato per aver conquistato una promozione in Serie A accompagnata da numerosi record.
Il tecnico rosanero punta a raggiungere traguardi importanti anche alla guida del Palermo, a cominciare dai primati legati all’avvio di stagione in Serie B.
Dopo questi tre incontri ravvicinati, i rosanero avranno una settimana senza partite prima della trasferta contro l’Hellas Verona, in programma domenica 6 dicembre alle ore 17:15.
Dicembre senza soste: Cremonese, Cesena e Bologna in Coppa Italia
Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la sfida del Bentegodi aprirà un’altra serie di appuntamenti particolarmente impegnativi.
Mercoledì 9 dicembre alle ore 20:00 il Palermo ospiterà la Cremonese, mentre sabato 12 dicembre alle ore 17:15 sarà impegnato in trasferta contro il Cesena.
Appena tre giorni dopo arriverà l’appuntamento con gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Martedì 15 dicembre, alle ore 21:00, i rosanero affronteranno il Bologna in trasferta.
Per questa partita è già cominciata la vendita dei biglietti. Il club rossoblù consiglia ai sostenitori palermitani non residenti in Sicilia di acquistare i tagliandi nei settori C e D della Curva San Luca, adiacenti al settore ospiti.
L’acquisto per questi settori è riservato ai possessori della Siamo Aquile Card.
La vendita dei biglietti per il settore ospiti, invece, non è ancora stata aperta, in attesa delle disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza.
Virtus Entella e Modena per chiudere il 2026
Dopo la trasferta di Bologna, il Palermo tornerà al Barbera domenica 20 dicembre alle ore 17:15 per affrontare la Virtus Entella.
L’ultimo appuntamento dell’anno sarà invece domenica 27 dicembre alle ore 12:30, quando i rosanero faranno visita al Modena nell’ultima giornata del girone d’andata.
Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, si tratta di un calendario che richiederà un notevole dispendio di energie e una gestione attenta della rosa da parte di Inzaghi.
Palermo, il calendario completo delle prossime nove partite
- Sabato 21 novembre, ore 17:15: Catanzaro-Palermo
- Martedì 24 novembre, ore 20:00: Palermo-Südtirol
- Sabato 28 novembre, ore 19:30: Palermo-Benevento
- Domenica 6 dicembre, ore 17:15: Hellas Verona-Palermo
- Mercoledì 9 dicembre, ore 20:00: Palermo-Cremonese
- Sabato 12 dicembre, ore 17:15: Cesena-Palermo
- Martedì 15 dicembre, ore 21:00: Bologna-Palermo (Coppa Italia)
- Domenica 20 dicembre, ore 17:15: Palermo-Virtus Entella
- Domenica 27 dicembre, ore 12:30: Modena-Palermo
Il Palermo affronterà dunque otto gare di Serie B e una di Coppa Italia, con quattro partite in casa e cinque trasferte.
Un finale di 2026 particolarmente intenso, durante il quale i rosanero cercheranno di consolidare il proprio cammino in campionato e proseguire l’avventura nella coppa nazionale.