La doppietta realizzata con la Finlandia può rappresentare la svolta per Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo si prepara alla trasferta contro il Catanzaro con l’obiettivo di interrompere un digiuno realizzativo che in Serie B dura da oltre un mese. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centravanti rosanero vuole trasferire anche in campionato la brillantezza mostrata con la propria nazionale.

Nell’ultima sfida contro San Marino, terminata 7-2 in favore della Finlandia, Pohjanpalo è stato protagonista con due gol e un assist. Una prestazione che gli ha restituito fiducia e che potrebbe rappresentare una spinta importante in vista dell’impegno di sabato.





Pohjanpalo, in Serie B il gol manca dal 10 ottobre

Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il rendimento realizzativo del numero 20 in campionato è ancora lontano dalle aspettative.

Finora Pohjanpalo ha segnato due reti in Serie B: la prima il 7 settembre contro la Sampdoria e la seconda il 10 ottobre nella sfida con l’Empoli.

Da allora l’attaccante non è più riuscito a trovare la via del gol, pur continuando a offrire un contributo importante alla manovra offensiva della squadra di Filippo Inzaghi.

Il tecnico rosanero continua infatti a considerarlo un punto di riferimento, non soltanto per le capacità realizzative, ma anche per il lavoro svolto a favore dei compagni.

I suoi movimenti permettono di creare spazi per gli inserimenti degli altri giocatori, rendendolo prezioso anche nelle partite in cui non riesce a segnare.

Cinque gol e quattro assist tra campionato e Coppa Italia

Il bilancio complessivo della stagione racconta però una situazione differente rispetto ai soli numeri del campionato.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, considerando anche la Coppa Italia, Pohjanpalo ha totalizzato cinque reti e quattro assist.

Numeri che testimoniano il peso del finlandese nel sistema offensivo del Palermo, dove il centravanti non si limita a finalizzare le azioni, ma partecipa anche alla costruzione del gioco.

La recente doppietta contro San Marino ha inoltre aggiornato il suo rendimento con la nazionale finlandese, portandolo a 24 gol in 95 presenze.

Un bottino che conferma le qualità realizzative dell’attaccante, chiamato adesso a ritrovare continuità anche con la maglia rosanero.

Catanzaro-Palermo, confronto tra Pohjanpalo e Iemmello

La sfida del Ceravolo proporrà anche un interessante confronto a distanza tra due centravanti che stanno attraversando un periodo simile sotto il profilo realizzativo.

Pohjanpalo e Pietro Iemmello hanno infatti segnato entrambi soltanto due gol nell’attuale campionato di Serie B.

Il capitano del Catanzaro non trova la rete dal 12 settembre, mentre il finlandese del Palermo è fermo al 10 ottobre.

Due attaccanti abituati a essere protagonisti, ma accomunati da un digiuno che si è prolungato più del previsto.

Come osserva Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la partita di sabato rappresenterà dunque un’occasione importante per Pohjanpalo, chiamato a ritrovare incisività sotto porta proprio in una fase delicata della stagione.

Il Palermo punta a consolidare il primato in classifica e spera che la doppietta con la Finlandia possa segnare l’inizio di una nuova fase anche per il proprio centravanti.