Il Palermo parte favorito, ma il Catanzaro non deve considerarsi battuto in partenza. È questo il pensiero di Francesco “Ciccio” Cozza, ex allenatore dei giallorossi e bandiera del calcio calabrese, intervistato da Maurizio Insardà per il Corriere dello Sport in vista della sfida di sabato tra le due formazioni.

Cozza ha analizzato il momento difficile del Catanzaro, ultimo in classifica, soffermandosi sul lavoro di Alberto Mignani, sulle possibilità di salvezza e sulle insidie della partita contro la capolista Palermo.





Cozza: «Il Palermo parte favorito, ma il Catanzaro può sorprendere»

Ora una gara che sembra proibitiva col Palermo per i calabresi?

«Il Palermo parte favorito. Ma il calcio ci insegna che non sempre vince chi parte con i pronostici dalla propria parte. Il Catanzaro dovrà giocare con cuore e senza paura. Non bisogna sentirsi battuti in partenza. Magari proprio questa sfida può essere l’occasione per dare una svolta alla stagione».

Se dovesse sbilanciarsi su un pronostico?

«Dico che il Catanzaro può centrare la sorpresa. Mi auguro che riesca a conquistare un risultato positivo, avrebbe un valore enorme soprattutto dal punto di vista del morale».

Catanzaro ultimo, Cozza crede nella salvezza

Nel corso dell’intervista concessa a Maurizio Insardà sul Corriere dello Sport, l’ex calciatore ha espresso fiducia nelle possibilità di risalita dei giallorossi, pur riconoscendo le difficoltà della situazione.

Francesco Cozza, Catanzaro spacciato?

«Sarà dura ma può salvarsi. Con Mignani e qualche ritocco sul mercato si può ripartire e risalire».

Da ex allenatore del Catanzaro, come sta vivendo questo momento così difficile?

«Mi dispiace vedere il Catanzaro in questa situazione. So quanto la piazza tenga alla squadra e quanto sia importante per tutta la Calabria. Bisogna avere la lucidità di capire cosa non sta funzionando».

Catanzaro ultimo: quali, secondo lei, i problemi?

«Evidentemente qualcosa è stato sbagliato. Ci sono stati errori nella gestione e nelle scelte. Quando una squadra si ritrova in fondo alla classifica significa che bisogna interrogarsi su tutto, senza cercare alibi».

Mignani, la fiducia di Cozza: «Ha le qualità per risollevare la squadra»

Un altro tema affrontato nell’intervista di Maurizio Insardà per il Corriere dello Sport riguarda Alberto Mignani, tecnico che Cozza conosce personalmente per aver condiviso con lui un’esperienza da calciatore.

Lei conosce bene Mignani, con cui ha anche condiviso l’esperienza da calciatore. Si aspettava queste difficoltà?

«Abbiamo giocato insieme e so che tipo di persona è. Non è una situazione facile neanche per lui, ma credo che abbia le qualità per provare a rimettere in piedi la squadra».

Pensa che il tecnico sia l’uomo giusto per guidare il Catanzaro fuori da questa crisi?

«Io credo che bisogna dargli fiducia e metterlo nelle condizioni di lavorare. Cambiare continuamente non sempre aiuta. Servono serenità, compattezza e risultati».

La salvezza è ancora alla portata del Catanzaro oppure il torneo rischia di essere una montagna troppo alta da scalare?

«Quest’anno sarà davvero molto dura, inutile nasconderselo. Tuttavia sono convinto che alla fine il Catanzaro riuscirà a salvarsi. Bisogna lavorare, correggere gli errori e magari intervenire con qualche ritocco mirato sulla squadra».

Calcio calabrese in difficoltà: «Servono programmazione e società solide»

Cozza ha allargato la propria riflessione anche alle difficoltà attraversate dalle principali realtà calcistiche della Calabria.

Da ex bandiera della Reggina, che effetto le fa vedere tre piazze storiche calabresi in una situazione così complicata?

«È un dispiacere enorme. Il Catanzaro ultimo in B, il Cosenza penultimo in C e il Crotone ultimo in C: è una fotografia preoccupante per il movimento calabrese».

Cosa manca oggi al calcio calabrese per tornare a essere protagonista?

«La Calabria ha tradizione, passione e tifoserie straordinarie. Servono però programmazione, società solide e progetti tecnici duraturi. Non si può vivere solo di entusiasmo».

Il messaggio ai tifosi del Catanzaro

In chiusura dell’intervista pubblicata dal Corriere dello Sport a firma di Maurizio Insardà, Cozza ha rivolto un messaggio ai sostenitori giallorossi, invitandoli a sostenere la squadra anche nel momento più complicato.

Un ultimo messaggio ai tifosi del Catanzaro?

«Di stare vicino alla squadra. So quanto questa tifoseria può essere determinante. Il momento è difficile, ma il torneo è lungo. Il Catanzaro deve ritrovare entusiasmo e unità: io resto fiducioso sulla salvezza».