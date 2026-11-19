Il Palermo si prepara alla trasferta di Catanzaro con alcune situazioni ancora da definire sul fronte degli indisponibili. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Antonio Palumbo rischia di saltare anche la sfida del Ceravolo, mentre il rientro di Gabriel Strefezza potrebbe essere rinviato alla prossima settimana. Filippo Inzaghi, intanto, sembra intenzionato a confermare l’assetto che ha garantito risultati e continuità alla formazione rosanero.

Palumbo, recupero vicino ma Catanzaro a rischio

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Palumbo non ha ancora ripreso gli allenamenti con il gruppo. Il fantasista, assente da quattro partite per un problema al polpaccio rimediato a Mantova mentre si alzava dalla panchina per festeggiare il gol di Hernani, ha svolto anche ieri un lavoro individuale.





La seduta pomeridiana ha previsto esercitazioni con il pallone, un segnale incoraggiante sulle sue condizioni. Il recupero appare ormai vicino, ma lo staff rosanero non intende correre rischi.

Il calendario prevede infatti due partite nella prossima settimana, martedì e sabato. Per questo motivo, Palumbo dovrebbe saltare anche Catanzaro per tornare a disposizione nelle successive sfide casalinghe contro Südtirol e Benevento.

Hernani convince, Peda insidia Magnani e Ceccaroni

L’assenza del fantasista non sembra rappresentare un’emergenza per Inzaghi. Al suo posto sta giocando Hernani, che interpreta il ruolo di centrocampista offensivo con caratteristiche differenti, garantendo comunque qualità alla manovra.

La sosta dovrebbe inoltre aver consentito alla squadra di recuperare energie dopo alcuni avvii di gara poco brillanti nelle ultime uscite.

Sul piano tattico non sono ancora emerse indicazioni definitive, ma l’orientamento sembra quello di proseguire sulla strada già tracciata.

Il principale dubbio riguarda la difesa, dove Peda continua a mettere in discussione le gerarchie, rappresentando un’alternativa a giocatori come Magnani e Ceccaroni.

A centrocampo, invece, Ranocchia dovrebbe riprendere il proprio ruolo centrale dopo il gol del pareggio realizzato ad Ascoli. Restano valide anche le soluzioni rappresentate da Estevez e Mazzitelli.

Strefezza, reinserimento in lista rinviato: Mazzitelli resta una risorsa

Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, anche il ritorno di Gabriel Strefezza potrebbe slittare. L’esterno brasiliano ha ripreso ad allenarsi con i compagni, ma il Palermo intende gestire con prudenza il suo reinserimento dopo una lesione muscolare importante.

Strefezza ha inoltre svolto una preparazione estiva differente rispetto al resto della squadra, elemento che rende necessario un recupero graduale.

A incidere sulla decisione è anche il rendimento di Mazzitelli. Il centrocampista, inserito nella lista Over proprio al posto dell’ex Como e Lecce, ha risposto positivamente nelle sei gare consecutive in cui è stato utilizzato.

Il regolamento consente di effettuare nuovamente la sostituzione soltanto tra i due calciatori. Il Palermo può comunicare il cambio alla Lega anche nell’immediata vigilia di una partita, ma Inzaghi sembra intenzionato a sfruttare ancora il contributo dell’ex Cagliari.

Per questo motivo, appare probabile che Strefezza resti fuori anche contro il Catanzaro, con il reinserimento in lista che potrebbe arrivare nella prossima settimana, quando il doppio impegno renderà più importante la possibilità di effettuare rotazioni.

Palermo al Ceravolo, un campo da sfatare

La trasferta di Catanzaro rappresenta anche un appuntamento particolare per i rosanero. Nella scorsa stagione il Palermo ha perso due volte al Ceravolo senza riuscire a segnare.

Inzaghi si affida dunque a un gruppo che sta offrendo garanzie, evitando di accelerare i tempi di recupero degli indisponibili in vista di un calendario particolarmente intenso.

Palermo in rosa, il club aderisce all’iniziativa contro la violenza sulle donne

Infine, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport dedica spazio all’adesione del Palermo all’iniziativa Palermo in rosa, manifestazione ludico-motoria dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Il club rosanero parteciperà anche quest’anno all’evento, in programma domenica, attraverso il coinvolgimento del settore giovanile e femminile.

Davanti al Teatro Massimo, nel centro cittadino, saranno organizzate attività e giochi con il pallone per coinvolgere i partecipanti e sostenere il messaggio della manifestazione.