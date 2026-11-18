Palermo Primavera, doppia amichevole internazionale a Malta contro l’Under 21: i risultati
Esperienza internazionale per la Primavera del Palermo, protagonista di due amichevoli contro la Nazionale Under 21 di Malta. La formazione rosanero, allenata da Stefano De Angelis, ha affrontato la selezione maltese in due incontri disputati durante la sosta dei campionati.
Le partite si sono svolte domenica 15 e martedì 17 novembre al Centenary Stadium di Ta’ Qali, con entrambe le sfide terminate sul risultato di 2-0 in favore di Malta.
Nonostante le due sconfitte, la formazione rosanero ha offerto prestazioni positive, confrontandosi con avversari di età superiore.
Palermo Primavera, due test contro Malta Under 21
La squadra di Stefano De Angelis ha avuto l’opportunità di misurarsi con una rappresentativa nazionale giovanile, affrontando un doppio impegno internazionale.
I risultati delle amichevoli:
- Domenica 15 novembre: Malta Under 21-Palermo Primavera 2-0
- Martedì 17 novembre: Malta Under 21-Palermo Primavera 2-0
Entrambe le partite sono state disputate al Centenary Stadium di Ta’ Qali, a Malta.
Un’esperienza di crescita per i giovani rosanero
Al di là dei risultati, la trasferta ha rappresentato un’occasione formativa per l’Under 19 del Palermo.
Il confronto con la Nazionale maltese Under 21 ha permesso ai giovani calciatori di misurarsi con avversari più grandi e di acquisire esperienza in un contesto calcistico internazionale.
Un’opportunità utile per il percorso di crescita della formazione allenata da De Angelis, che ha potuto confrontarsi con una realtà differente da quella del campionato italiano.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di formazione dei giovani rosanero, offrendo loro un’esperienza sportiva oltre i confini nazionali.