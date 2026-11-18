Catanzaro-Palermo non è mai una sfida banale. Il confronto di sabato al Ceravolo riporta inevitabilmente alla memoria la semifinale playoff della scorsa stagione, quando i calabresi riuscirono a eliminare la formazione di Filippo Inzaghi, interrompendone la corsa verso la Serie A. Una partita che si inserisce in una lunga storia di precedenti, risultati e incroci tra allenatori.

Come ricostruisce Pierluigi Capuano sulle pagine del Corriere dello Sport, le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la doppia sfida che aveva premiato il Catanzaro, capace di conquistare l’accesso alla finale playoff nonostante il piazzamento inferiore nella classifica della stagione regolare.





Catanzaro-Palermo, il ricordo della semifinale playoff

Nella passata stagione il Catanzaro di Alberto Aquilani aveva concluso il campionato al quinto posto, mentre il Palermo di Filippo Inzaghi si era classificato quarto.

Dopo aver superato l’Avellino con un netto 3-0 nel primo turno, i giallorossi avevano affrontato la semifinale partendo da una situazione di svantaggio regolamentare: in caso di parità complessiva dopo le due partite, sarebbe stato il Palermo ad accedere alla finale grazie al miglior piazzamento.

La gara d’andata del 17 maggio, disputata al Ceravolo, aveva però cambiato completamente gli equilibri.

Come ricorda Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il Catanzaro aveva travolto i rosanero nel primo tempo grazie alla doppietta di Pietro Iemmello, autore di due reti di testa nel primo quarto d’ora, e al sinistro di Mattia Liberali.

Il 3-0 aveva complicato notevolmente i piani del Palermo, chiamato a una rimonta nella gara di ritorno del 20 maggio al Barbera.

I rosanero avevano alimentato le speranze con il gol in apertura di Joel Pohjanpalo, ma il raddoppio di Modesto, arrivato a un minuto dal termine, non era bastato a ribaltare il risultato complessivo.

Catanzaro-Palermo, tutti i precedenti in Calabria

La storia delle sfide tra Catanzaro e Palermo in terra calabrese risale al 1936.

Sono complessivamente 18 i precedenti in Serie B, quattro in terza serie e cinque in Coppa Italia.

In Serie C il Palermo non è mai riuscito a imporsi, raccogliendo quattro sconfitte e un pareggio per 1-1 nel 2020.

Anche in Serie B il bilancio sorride al Catanzaro, che ha conquistato nove vittorie nei 18 confronti casalinghi, contro sei pareggi e tre successi esterni dei siciliani.

Secondo i dati riportati da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, l’ultimo pareggio risale al 26 gennaio 2024, quando il Palermo allenato da Eugenio Corini chiuse sull’1-1 grazie alla rete di Jacopo Segre, che rispose al vantaggio firmato da Tommaso Biasci per il Catanzaro di Vincenzo Vivarini.

Le tre vittorie del Palermo al Ceravolo

Il Palermo è riuscito a vincere soltanto tre volte in trasferta contro il Catanzaro nei precedenti di Serie B.

Il primo successo risale al 29 settembre 1946, quando i rosanero si imposero per 1-0 grazie a una rete di Sforza.

La seconda vittoria arrivò il 15 maggio 1966, con il risultato di 2-1: decisiva la doppietta di Fogar, mentre per i calabresi andò a segno Pippo Marchioro.

Il terzo successo è datato 27 aprile 2025, quando il Palermo conquistò i tre punti imponendosi per 3-1. In quell’occasione andarono a segno Bonini, Segre, Biasci e Le Douaron.

Tre precedenti che testimoniano le difficoltà storicamente incontrate dai rosanero nelle trasferte in Calabria.

Inzaghi-Mignani, settimo confronto tra i due allenatori

La partita di sabato proporrà anche un nuovo incrocio tra Filippo Inzaghi e Michele Mignani, pronti ad affrontarsi per la settima volta in carriera.

Il bilancio dei sei precedenti è favorevole all’attuale tecnico del Catanzaro.

Inzaghi ha conquistato una sola vittoria, il 5 ottobre 2024, quando il suo Pisa superò il Cesena per 3-1.

Negli altri confronti, disputati tra Bari-Reggina nella stagione 2022/23, Cesena-Pisa nel 2024/25 e Cesena-Palermo nella scorsa annata, sono arrivati due successi per Mignani e tre pareggi.

Come evidenzia Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il confronto del Ceravolo rappresenterà quindi un’altra occasione per Inzaghi di migliorare il proprio bilancio personale contro il collega.

Inzaghi contro il Catanzaro, Mignani contro il Palermo: i numeri

Perfettamente equilibrato il bilancio di Filippo Inzaghi contro il Catanzaro.

Nei sei precedenti alla guida di Pisa e Palermo, il tecnico ha ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Mignani, invece, ha battuto il Palermo una sola volta: il 4 maggio 2025, quando il suo Cesena si impose per 2-1.

Negli otto confronti complessivi contro i rosanero, cinque alla guida del Bari e tre con il Cesena, il tecnico ha raccolto cinque pareggi, una vittoria e due sconfitte.

Numeri e precedenti che accompagnano una sfida dal peso importante per entrambe le formazioni. Il Palermo vuole consolidare il primato in classifica e cancellare il ricordo dell’eliminazione playoff, mentre il Catanzaro cerca un risultato prestigioso per rilanciare la propria stagione.