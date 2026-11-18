Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi torna in campo e prepara la sfida al Catanzaro. Palumbo resta in dubbio, Strefezza scalpita”
Il Palermo entra nel vivo della preparazione in vista della trasferta di sabato contro il Catanzaro. Al centro sportivo di Torretta è tornato a dirigere regolarmente gli allenamenti Filippo Inzaghi, pronto a studiare nei dettagli la sfida del Ceravolo. Restano però alcuni interrogativi legati alle condizioni di Antonio Palumbo e Gabriel Strefezza, due elementi importanti nello scacchiere rosanero.
Come racconta Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico ha ripreso personalmente in mano la preparazione proprio nel momento in cui il lavoro in vista della gara contro i giallorossi è entrato nella fase più intensa.
Palermo, Inzaghi torna in prima linea: il Ceravolo riporta alla mente i playoff
La trasferta di Catanzaro avrà un significato particolare per l’allenatore rosanero. Il prossimo impegno riporterà infatti il Palermo sul terreno di gioco dove, lo scorso 17 maggio, ha visto sfumare di fatto la possibilità di raggiungere la Serie A.
Una sfida che, oltre agli aspetti tattici, presenterà inevitabilmente una componente motivazionale importante.
Secondo quanto evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha iniziato ad approfondire gli aspetti tecnico-tattici della partita, lavorando sul piano da adottare contro la formazione allenata da Michele Mignani.
Il ritorno del tecnico alla guida degli allenamenti rappresenta dunque un passaggio significativo nella settimana che accompagnerà i rosanero alla trasferta calabrese.
Palermo, Palumbo ancora fuori dal gruppo: convocazione in dubbio
Il principale interrogativo riguarda Antonio Palumbo, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare al polpaccio rimediato nella trasferta di Mantova dello scorso 17 ottobre.
Nonostante continui a filtrare ottimismo sulla possibilità di recuperarlo per sabato, il fantasista non ha partecipato all’ultima seduta insieme ai compagni.
Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’eventuale convocazione per Catanzaro dipenderà necessariamente dal suo rientro definitivo in gruppo.
Le prossime sedute saranno quindi decisive per capire se Inzaghi potrà contare sul calciatore già contro i giallorossi oppure se sarà necessario attendere ancora.
Strefezza torna in gruppo, ma il rientro potrebbe slittare
Indicazioni più incoraggianti arrivano invece da Gabriel Strefezza, che ha lavorato regolarmente con il resto della squadra.
L’esterno offensivo brasiliano sembra ormai vicino al ritorno tra i disponibili, ma la sua convocazione per la trasferta di Catanzaro non è ancora certa.
La decisione comporterebbe infatti anche una modifica alla lista Over, con l’esclusione di Luca Mazzitelli per consentire il reinserimento del numero 7 rosanero.
Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, lo staff tecnico dovrà valutare attentamente le condizioni di Strefezza, fermo da oltre due mesi.
Al momento appare più probabile che il via libera arrivi nella prossima settimana, in occasione dei due impegni casalinghi ravvicinati contro Südtirol e Benevento.
Il Palermo, dunque, continua a preparare la sfida del Ceravolo con Inzaghi nuovamente alla guida del gruppo, mentre restano da sciogliere gli ultimi dubbi legati al recupero dei due calciatori offensivi.