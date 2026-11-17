Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara alla trasferta di Catanzaro con numeri offensivi importanti e un obiettivo preciso: continuare a segnare con regolarità, ritrovando allo stesso tempo maggiore solidità difensiva. I rosanero vantano il miglior attacco della Serie B con 25 reti realizzate nelle prime undici giornate e sono l’unica squadra del campionato ad aver trovato il gol in tutte le partite disputate.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida del Ceravolo rappresenta un’occasione per confermare l’efficacia offensiva contro la seconda peggior difesa del campionato, ma anche per correggere alcune disattenzioni che hanno caratterizzato le ultime uscite.





Palermo, 25 gol in undici partite: nessuno segna come i rosanero

La rete realizzata da Filippo Ranocchia contro l’Ascoli ha portato a 25 il totale dei gol segnati dal Palermo in campionato. Una media superiore alle due marcature a partita che testimonia la produttività della squadra di Inzaghi.

Un dato particolarmente significativo riguarda il rendimento lontano dal Barbera. I rosanero hanno infatti segnato 14 reti in trasferta e 11 in casa, pur avendo disputato una partita esterna in più.

Il Palermo è inoltre l’unica formazione della Serie B ad aver sempre trovato la via del gol nelle prime undici giornate.

Come sottolinea Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, la continuità realizzativa rappresenta uno degli elementi più importanti dell’avvio di stagione rosanero, soprattutto considerando che Joel Pohjanpalo ha finora segnato soltanto due reti in campionato.

Palermo, a Catanzaro per allungare la striscia realizzativa

La trasferta del Ceravolo offrirà al Palermo l’opportunità di prolungare la serie di partite consecutive con almeno un gol segnato.

Nella stagione 2025/26 i rosanero non erano mai riusciti a raggiungere undici gare consecutive andando a segno. L’ultima striscia più lunga risale al campionato 2024/25, quando la squadra allenata da Alessio Dionisi trovò la rete in tutte le partite dalla diciassettesima all’ultima giornata.

In quell’occasione, però, la continuità offensiva non si tradusse in altrettanti successi: nelle 22 partite considerate arrivarono soltanto nove vittorie.

Lo scenario attuale è profondamente diverso. Il Palermo di Inzaghi potrebbe infatti conquistare a Catanzaro la nona vittoria nelle prime dodici giornate, consolidando ulteriormente il primato in classifica.

Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il prossimo avversario presenta numeri difensivi che potrebbero favorire un’altra prestazione offensiva dei rosanero.

Resta però il precedente della scorsa stagione, quando il Palermo non riuscì a segnare nelle due trasferte contro il Catanzaro, tra campionato e playoff.

A difendere la porta giallorossa ci sarà l’ex Mirko Pigliacelli, protagonista anche negli ultimi confronti tra le due squadre.

Inzaghi cerca la porta inviolata: appena due clean sheet in undici gare

Se l’attacco continua a funzionare, il reparto difensivo presenta ancora alcuni aspetti da migliorare.

L’obiettivo di Inzaghi non sarà soltanto conquistare i tre punti, ma anche evitare di dover inseguire nuovamente il risultato.

Nelle ultime tre partite contro Pisa, Vicenza e Ascoli, infatti, il Palermo non è mai riuscito a segnare per primo, trovandosi costretto a reagire dopo essere passato in svantaggio.

Un dato che evidenzia la capacità di rimonta dei rosanero, ma anche la necessità di aumentare la concentrazione soprattutto nelle fasi iniziali degli incontri.

Come osserva Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il Catanzaro ha realizzato appena 11 reti e presenta il penultimo attacco della categoria. Numeri che, tuttavia, non devono indurre il Palermo ad abbassare la guardia.

Anche Arezzo e Carrarese, le due formazioni con il peggior rendimento offensivo del campionato e nove gol all’attivo, sono infatti riuscite a segnare contro i rosanero.

Palermo, Peda e Magnani danno garanzie. Serve maggiore equilibrio

L’assenza di Mattia Bani non rappresenta necessariamente l’unica spiegazione delle difficoltà difensive del Palermo.

La squadra ha infatti subito reti anche con il difensore in campo, mentre Patryk Peda e Giangiacomo Magnani stanno offrendo garanzie quando vengono chiamati in causa.

Il dato che emerge maggiormente dal confronto con la passata stagione riguarda le partite concluse senza subire gol.

Nelle prime undici giornate del campionato 2025/26 il Palermo aveva mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni. Quest’anno, invece, i clean sheet sono stati soltanto due.

Una differenza significativa che evidenzia quanto sia importante trovare un equilibrio migliore tra la grande produttività offensiva e la tenuta del reparto arretrato.

La sfida contro il Catanzaro rappresenterà quindi un doppio banco di prova: confermare il miglior attacco della Serie B e provare a chiudere una partita senza incassare reti.

Per Inzaghi, riuscire ad abbinare queste due caratteristiche significherebbe compiere un ulteriore passo avanti nella crescita della squadra e rafforzare le ambizioni del Palermo nella corsa alla promozione.