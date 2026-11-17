Catanzaro-Palermo non è mai una partita come le altre. Negli ultimi anni il confronto tra giallorossi e rosanero ha spesso rappresentato uno snodo importante per le rispettive stagioni, regalando sfide combattute, grande agonismo e risultati pesanti. Sabato pomeriggio, al Ceravolo, andrà in scena un nuovo capitolo di questa rivalità sportiva, con una situazione di classifica profondamente diversa rispetto al passato.

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Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il confronto metterà di fronte la prima e l’ultima della classe, separate da ben 21 punti. Un divario importante che, tuttavia, non cancella le insidie della trasferta per la formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Catanzaro-Palermo, una sfida che ha segnato le ultime stagioni

Le precedenti sfide tra le due squadre sono state caratterizzate da grande intensità, sia in campo sia sugli spalti. In passato la presenza dei tifosi ospiti aveva contribuito a rendere particolarmente sentito il confronto, mentre successivamente alcuni episodi di intemperanza hanno portato gli organi competenti a disporre la chiusura dei settori ospiti, destinati in alcune occasioni a giovani calciatori delle società dilettantistiche.

Nella scorsa stagione il Catanzaro, pur partendo da una posizione di svantaggio rispetto ai rosanero, riuscì ad avere la meglio sul Palermo nella semifinale playoff.

Quest’anno, però, lo scenario è differente. Il Palermo guida la classifica, mentre i calabresi occupano l’ultimo posto e sono ancora alla ricerca della continuità necessaria per risalire.

Secondo quanto racconta Carlo Talarico del Corriere dello Sport, la formazione giallorossa è comunque pronta a giocarsi tutte le proprie possibilità contro la capolista.

Mignani prepara la sfida al Palermo: Di Francesco verso il recupero

Michele Mignani ha sfruttato la sosta del campionato per lavorare sulla squadra e perfezionare i meccanismi tattici.

Il tecnico, grande ex della sfida, punta a dare maggiore solidità a un Catanzaro che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di miglioramento soprattutto sul piano difensivo.

Il passaggio al 3-5-2 ha infatti garantito maggiore equilibrio e contribuito a limitare le difficoltà del reparto arretrato.

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria. Federico Di Francesco, altro ex Palermo, è vicino al recupero dopo l’infortunio muscolare accusato nella gara di Benevento, coincisa con l’esordio di Mignani sulla panchina giallorossa.

Come sottolinea Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il Catanzaro ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista della partita contro i rosanero e dovrebbe presentarsi all’appuntamento senza particolari defezioni legate agli infortuni.

L’obiettivo dell’allenatore è schierare una formazione capace di mostrare maggiore affiatamento e ulteriori progressi rispetto alle precedenti uscite.

Catanzaro, servono i gol di Iemmello: il capitano ritrova il Palermo

Uno dei principali problemi del Catanzaro riguarda il rendimento offensivo.

La formazione calabrese ha realizzato finora 11 reti, ma soltanto cinque portano la firma degli attaccanti puri. Pietro Iemmello è il miglior marcatore del reparto con due gol, mentre Pecorino, Koffi e Buso hanno segnato una rete ciascuno.

Il capitano giallorosso non trova la via del gol dallo scorso 12 settembre, quando realizzò la rete decisiva nell’unica vittoria stagionale del Catanzaro, l’1-0 contro la Carrarese.

Il suo primo centro era invece arrivato alla seconda giornata, nella trasferta di Pisa.

Contro il Palermo, però, Iemmello ha già dimostrato di saper essere decisivo. L’attaccante ha realizzato tre reti ai rosanero con la maglia del Catanzaro, comprese le due segnate nei primi quindici minuti del 3-0 dello scorso 17 maggio.

Nel quadro delineato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, proprio il ritorno al gol del capitano potrebbe rappresentare una delle chiavi della sfida.

Per il Catanzaro servirà una prestazione di grande intensità, accompagnata da maggiore concretezza sotto porta. Il Palermo, dal canto suo, arriverà al Ceravolo da capolista, consapevole di affrontare una squadra determinata a sovvertire i pronostici.