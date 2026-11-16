Catanzaro-Palermo, biglietti in vendita: tutti i prezzi

Il Catanzaro ha definito le disposizioni relative alle prossime due gare casalinghe contro Palermo e Avellino, in programma rispettivamente il 21 e il 30 novembre allo stadio Nicola Ceravolo. Per entrambe le occasioni, i tifosi giallorossi potranno accomodarsi in Tribuna Centrale, Tribuna Est e Distinti, mentre il settore ospiti sarà collocato in Curva Est.

Come comunicato tramite i canali ufficiali del club, la società ha inoltre deciso di applicare prezzi contenuti per favorire una maggiore partecipazione: 15 euro per il biglietto intero, 10 euro per il ridotto e 5 euro per il tagliando Junior. Previsti 3.000 posti complessivi tra Tribuna Centrale ed Est e altri 3.250 nei Distinti.





Un’iniziativa pensata per coinvolgere il pubblico in una fase delicata della stagione, con la squadra chiamata a reagire dopo i risultati poco soddisfacenti. Prevista anche un’agevolazione per gli abbonati dei Distinti, che riceveranno un ingresso gratuito per la partita designata come “Giornata Giallorossa”.

Le date e le modalità di apertura della vendita dei biglietti saranno comunicate successivamente attraverso i canali ufficiali del club, che fornirà anche eventuali aggiornamenti sulla disponibilità dei settori interessati dai lavori di ristrutturazione.