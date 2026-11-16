Gazzetta dello Sport: “La Serie B gioca all’attacco: mai così tanti gol negli ultimi sei anni”

Il Palermo di Filippo Inzaghi è il simbolo della nuova Serie B, un campionato sempre più offensivo, spettacolare e caratterizzato da squadre che cercano di imporre il proprio gioco. I rosanero guidano la classifica con il miglior attacco del torneo: 25 reti realizzate nelle prime undici giornate, un rendimento che li colloca tra le formazioni più prolifiche degli ultimi quindici anni.

A evidenziarlo è Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, in un approfondimento dedicato all’evoluzione del campionato cadetto. Una trasformazione che trova proprio nel Palermo uno degli esempi più significativi, grazie al cambio di sistema di gioco voluto da Inzaghi e alla straordinaria stagione di Dennis Johnsen.





Serie B, 287 gol nelle prime undici giornate: è record

La Serie B sta cambiando volto. Dopo una stagione in cui Venezia, Frosinone e Monza hanno conquistato la promozione proponendo un calcio offensivo, la tendenza si è consolidata anche nel nuovo campionato.

Nelle prime undici giornate sono stati segnati 287 gol, il dato più alto delle ultime sei stagioni, a pari merito con il 2020-21.

Si tratta inoltre del record dell’ultimo decennio per i campionati di Serie B disputati con venti squadre.

La media realizzativa è cresciuta costantemente: sette gol in più rispetto alla scorsa stagione, 22 in più rispetto al 2024-25 e ben 35 in più rispetto al 2022-23.

Come sottolinea Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il dato rispecchia un’evoluzione che coinvolge anche la Serie A e, più in generale, il calcio europeo.

Le squadre cercano maggiormente la porta avversaria, aumentano le occasioni e diminuiscono le partite senza reti.

Sempre meno 0-0: soltanto cinque in undici giornate

Un altro dato significativo riguarda le partite terminate senza gol.

Nelle prime undici giornate di Serie B sono stati registrati appena cinque pareggi per 0-0. Nessuno si era verificato nei primi quattro turni.

Arezzo e Ascoli sono state coinvolte due volte ciascuna in incontri conclusi senza reti.

Proprio l’Ascoli vanta la migliore difesa del campionato, costruita attraverso un’organizzazione attenta e una forte propensione al possesso palla.

La formazione marchigiana, inoltre, non ha ancora subito gol su calcio piazzato.

L’aumento delle reti viene spiegato anche con il maggior tempo effettivo di gioco, favorito dalle nuove regole e da una direzione arbitrale generalmente orientata a limitare le interruzioni.

Ma il cambiamento più importante riguarda la mentalità degli allenatori, sempre più propensi a cercare la vittoria attraverso un calcio propositivo.

Palermo, 25 gol in undici partite: soltanto il Lecce ha fatto meglio

Il dato più interessante per i tifosi rosanero riguarda il rendimento offensivo della squadra di Inzaghi.

Il Palermo ha segnato 25 reti nelle prime undici giornate, conquistando il primato nella classifica degli attacchi della Serie B.

Considerando le ultime quindici stagioni, soltanto il Lecce del 2020-21 aveva fatto meglio nello stesso arco di campionato, raggiungendo quota 26 gol.

Un risultato particolarmente significativo se si considera che Joel Pohjanpalo, principale riferimento offensivo dei rosanero, ha realizzato soltanto due delle 25 reti complessive.

Il Palermo ha quindi trovato soluzioni offensive alternative, distribuendo il peso delle marcature tra diversi protagonisti.

Secondo l’analisi di Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, la crescita realizzativa è strettamente legata alla trasformazione tattica della squadra.

Inzaghi cambia il Palermo: dal 3-5-2 al 4-2-3-1

Il confronto con la passata stagione racconta meglio di qualsiasi altra statistica l’evoluzione del Palermo.

Nel novembre 2025, con la difesa a tre, la formazione di Inzaghi aveva segnato 15 gol, subendone otto.

Dodici mesi dopo, il bilancio è completamente diverso: 25 reti realizzate e 13 incassate, per una differenza reti di +12.

Il passaggio al 4-2-3-1, con le sue diverse interpretazioni tattiche, ha trasformato l’identità offensiva dei rosanero.

La squadra cerca maggiormente la profondità, sfrutta la qualità dei propri interpreti e riesce a creare occasioni con continuità.

Il dato sulle rimonte conferma inoltre la capacità del Palermo di reagire alle difficoltà.

Nelle prime undici giornate, la formazione di Inzaghi si è ritrovata in svantaggio per ben sei volte, riuscendo sempre a evitare la sconfitta e, in diverse occasioni, a ribaltare il risultato.

Una caratteristica che testimonia non soltanto la qualità offensiva, ma anche la personalità della capolista.

Johnsen protagonista: sette gol e cinque assist

Tra i principali artefici della crescita del Palermo figura Dennis Johnsen.

L’attaccante norvegese sta vivendo la sua migliore stagione realizzativa in Italia, avendo già segnato sette reti in campionato.

Superato il precedente primato personale di sei gol, stabilito con la Cremonese nella stagione 2024-25, quando aveva realizzato anche altre due reti nei playoff.

Ma il contributo di Johnsen non si limita alle marcature.

Il norvegese ha infatti fornito anche cinque assist, partecipando direttamente a 12 delle 25 reti segnate dal Palermo.

In pratica, quasi la metà dei gol realizzati dalla formazione rosanero porta la sua firma, come marcatore o come uomo dell’ultimo passaggio.

Un rendimento che lo rende uno dei giocatori più determinanti dell’intero campionato.

Baroni: «È aumentato il coraggio, si è alzato il livello»

La trasformazione della Serie B è stata evidenziata anche da Marco Baroni, allenatore del Verona.

Intervistato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha spiegato come sia cambiato il torneo rispetto alla stagione 2021-22, quando conquistò la promozione con il Lecce.

«Rispetto a quando l’ho vinta nel 2022 col Lecce, oggi la B è più competitiva: allora c’era in giro più timore reverenziale, oggi sono di più le squadre che cercano di sovrastarti a livello fisico e tecnico. È aumentato il coraggio, si è alzato il livello e di conseguenza lo spettacolo».

Parole che descrivono una categoria nella quale le squadre cercano sempre più spesso di imporre il proprio calcio, indipendentemente dal valore dell’avversario.

Palermo, la strada verso la Serie A passa dai gol

Il Palermo rappresenta dunque uno dei principali esempi di questa nuova filosofia.

La squadra di Inzaghi è prima in classifica, possiede il miglior attacco del campionato e ha dimostrato di poter reagire anche alle situazioni più complicate.

La crescita rispetto alla passata stagione è evidente: dieci reti in più dopo undici giornate, un sistema offensivo rinnovato e un Johnsen capace di incidere direttamente su dodici gol.

Come emerge dall’approfondimento di Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, la Serie B sta premiando sempre più le squadre che cercano di segnare una rete in più degli avversari, piuttosto che limitarsi a proteggere il risultato.

Una filosofia che il Palermo ha fatto propria e che, almeno in questa prima parte di stagione, lo ha portato davanti a tutti.