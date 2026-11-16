Corriere dello Sport: “Palermo, Pohjanpalo ritrova il gol. Vavassori recuperato”

Joel Pohjanpalo torna a segnare e manda un segnale importante al Palermo. L’attaccante rosanero è stato protagonista della larga vittoria della Finlandia contro San Marino, terminata 7-2 a Helsinki, realizzando una doppietta e servendo anche un assist.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti finlandese ha ritrovato la via della rete dopo un periodo di digiuno con il Palermo, dove non segna da cinque giornate di campionato.





Una prestazione che può rappresentare un’iniezione di fiducia in vista della ripresa della Serie B e della trasferta contro il Catanzaro.

Pohjanpalo protagonista: due gol e un assist con la Finlandia

Il capitano della Nazionale finlandese ha firmato la quarta e la quinta rete della propria squadra, mettendo in mostra le qualità che lo hanno reso uno degli attaccanti più prolifici del campionato cadetto.

Il primo gol è arrivato con un potente destro dal centro dell’area, sugli sviluppi di un calcio di punizione.

La seconda marcatura, invece, è stata realizzata con una deviazione di testa in corsa, ancora una volta dopo la battuta di un calcio piazzato.

Due reti da autentico centravanti, che confermano il suo fiuto del gol.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, Pohjanpalo si era già distinto nella gara d’andata contro San Marino, quando aveva realizzato addirittura una tripletta.

Non soltanto gol, però. L’attaccante del Palermo ha contribuito anche alla terza rete della Finlandia con uno splendido assist, confermando la capacità di partecipare alla costruzione offensiva della squadra.

Una caratteristica che sta emergendo sempre più frequentemente anche nel Palermo allenato da Filippo Inzaghi.

Palermo, Pohjanpalo interrompe il digiuno: cinque giornate senza gol

La doppietta con la Finlandia arriva in un momento particolare della stagione del centravanti rosanero.

Pohjanpalo è infatti reduce da cinque giornate consecutive senza segnare in campionato, un periodo insolito per un attaccante abituato a trovare la porta con grande regolarità.

La prestazione contro San Marino potrebbe quindi aiutarlo a ritrovare fiducia e serenità in vista dei prossimi impegni.

Nella precedente partita della Nazionale finlandese, persa giovedì contro l’Albania, il centravanti era entrato dalla panchina disputando circa mezz’ora.

Contro San Marino, invece, è rimasto in campo per tutti i novanta minuti.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Pohjanpalo rientrerà oggi a Palermo e avrà il tempo necessario per preparare regolarmente la sfida contro il Catanzaro.

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: Vavassori recuperato

Intanto, dopo due giorni di riposo, il Palermo torna al lavoro.

La squadra di Filippo Inzaghi riprenderà questa mattina gli allenamenti al Palermo CFA di Torretta, iniziando la preparazione per la trasferta contro il Catanzaro, in programma sabato alle ore 17:15 allo stadio Ceravolo.

Arrivano buone notizie dall’infermeria per quanto riguarda Dominic Vavassori.

Il giovane attaccante ha infatti smaltito la pesante influenza che gli aveva impedito di rispondere alla convocazione dell’Italia Under 21 ed è nuovamente a disposizione del gruppo.

Disponibile anche Filippo Palumbo, mentre restano dubbi sulle condizioni di Federico Barba.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, il Palermo si prepara dunque alla ripresa del campionato con la buona notizia del ritorno al gol di Pohjanpalo.

La speranza di Inzaghi è che la doppietta realizzata con la Finlandia possa rappresentare la svolta anche in maglia rosanero, proprio alla vigilia di un ciclo di partite particolarmente impegnativo.