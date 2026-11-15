Nations League, Belgio-Italia 3-1 all’intervallo: Esposito illude gli azzurri, poi la rimonta belga
Si chiude sul risultato di 3-1 per il Belgio il primo tempo della sfida contro l’Italia, valida per la Nations League. Gli azzurri partono bene e trovano il vantaggio, ma subiscono la rimonta dei padroni di casa, capaci di ribaltare completamente il risultato nel giro di undici minuti.
La formazione italiana sblocca la gara al 12′ con Francesco Pio Esposito, bravo a sfruttare un cross di Michael Kayode e a battere Senne Lammens con una conclusione ravvicinata. La reazione belga è immediata: al 15′ Charles De Ketelaere serve Maxim De Cuyper, che firma l’1-1 con un preciso rasoterra.
Al 22′ arriva il sorpasso dei padroni di casa con Nathan Ngoy, abile a ribadire in rete un pallone vagante in area. Quattro minuti più tardi è Jeremy Doku a siglare il 3-1, finalizzando una splendida azione personale con un tiro nell’angolino basso che non lascia scampo a Gianluigi Donnarumma.
L’Italia, dopo un avvio incoraggiante e le occasioni create da Fagioli e Pisilli, fatica a contenere le iniziative offensive degli avversari. Il Belgio sfiora anche il quarto gol al 44′, quando Kevin De Bruyne colpisce il palo. Si va così al riposo con gli azzurri chiamati a una difficile rimonta nella seconda frazione.