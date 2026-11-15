Italia U21 verso il Belgio, Baldini: «Stiamo bene e sono tutti a disposizione. Mi aspetto una squadra propositiva, che non abbia paura di nessuno»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
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Ultimo impegno del 2026 per l’Italia Under 21, che domani affronterà il Belgio in amichevole. Alla vigilia della sfida, il commissario tecnico Silvio Baldini ha presentato la partita, facendo il punto sulle condizioni della squadra e anticipando le scelte di formazione.

«Stiamo bene e sono tutti a disposizione», ha dichiarato il ct, che si aspetta una prestazione di alto livello dopo quanto mostrato contro la Francia: «Mi auguro che anche domani riescano a giocare con l’intensità avuta in Francia. Sono convinto che solo la testa possa fermarli: se giocano tranquilli, avranno la forza di fare una partita di grande livello».

Rispetto alla gara contro i francesi saranno cinque le novità nell’undici iniziale. Daffara prenderà il posto di Palmisani in porta, mentre Lulli agirà sulla corsia destra al posto di Mane. In cabina di regia spazio a Faticanti, che sostituirà Amatucci. Cambierà anche il reparto offensivo, con Inacio e Cherubini dal primo minuto alle spalle di Camarda, confermato al centro dell’attacco.

Baldini ha spiegato così le proprie scelte: «Abbiamo una certa identità di squadra, ho preferito cambiare ma non troppo. Dico sempre ai ragazzi di mantenere costanza nel tempo nell’espressione del gioco».

Il commissario tecnico ha poi elogiato il gruppo, chiedendo ai suoi ragazzi di proseguire sulla strada intrapresa: «Sono stati fantastici fin qui, anche nella sconfitta in Polonia: mi aspetto che mantengano questa continuità, che siano una squadra propositiva, che voglia sempre vincere e non abbia paura di nessuno».

Infine, Baldini ha espresso tutta la propria soddisfazione per il lavoro svolto dai giovani azzurrini: «Sono sicuro che questi giocatori, che reputo speciali, abbiano assorbito questo atteggiamento: essere qui per me è solo una gratificazione. Chi riceve un premio sono io: sono talmente bravi che mi fanno sentire fortunato».

Contro il Belgio, dunque, l’Italia Under 21 cercherà di chiudere l’anno con un’altra prova convincente, confermando identità, intensità e spirito propositivo.

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