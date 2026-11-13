Caso Galliani-Malagò, terminata l’udienza: verdetto atteso in giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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Si è conclusa da poco l’udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale sul ricorso presentato da Adriano Galliani contro la commissione incaricata di esaminare le candidature ai vertici della Figc. L’organismo è stato istituito dal commissario straordinario Giovanni Malagò, anch’egli candidato alla presidenza della Federcalcio.

Adesso si attende il verdetto sulla richiesta di sospensione cautelare, che arriverà entro la giornata. All’uscita dall’udienza, l’avvocato di Galliani, Filippo Lattanzi, ha manifestato fiducia nell’esito del procedimento: «Siamo confidenti». Sull’eventuale ricorso in appello, il legale ha spiegato che la scelta dipenderà dalla decisione del Tribunale. Nessun commento, invece, da parte dell’avvocato della Figc, Valerio Pescatore.


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