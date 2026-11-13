Lazio, minacce e insulti a Lotito: 22 imputati a processo

Si aprirà il prossimo 8 febbraio l’udienza predibattimentale che vede coinvolte 22 persone, accusate a vario titolo di minacce, istigazione a delinquere e diffamazione aggravata ai danni di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il patron biancoceleste sarà parte offesa nel procedimento, assistito dall’avvocato Gian Michele Gentile.

Secondo l’accusa, tra il 2023 e il 2024 Lotito sarebbe stato bersaglio di telefonate notturne e messaggi minatori sui social, con la richiesta di lasciare la guida della società. Tra le comunicazioni contestate anche una mail con la frase «Ci libereremo di te». Inoltre, il suo numero personale sarebbe stato diffuso in una chat Telegram, invitando i partecipanti a contattarlo per disturbarlo



