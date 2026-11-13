Lazio, minacce e insulti a Lotito: 22 imputati a processo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Claudio Lotito (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Claudio Lotito (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Si aprirà il prossimo 8 febbraio l’udienza predibattimentale che vede coinvolte 22 persone, accusate a vario titolo di minacce, istigazione a delinquere e diffamazione aggravata ai danni di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il patron biancoceleste sarà parte offesa nel procedimento, assistito dall’avvocato Gian Michele Gentile.

Secondo l’accusa, tra il 2023 e il 2024 Lotito sarebbe stato bersaglio di telefonate notturne e messaggi minatori sui social, con la richiesta di lasciare la guida della società. Tra le comunicazioni contestate anche una mail con la frase «Ci libereremo di te». Inoltre, il suo numero personale sarebbe stato diffuso in una chat Telegram, invitando i partecipanti a contattarlo per disturbarlo


Altre notizie

Screenshot 2026-11-13 063829

Gazzetta dello Sport: “FIGC, Galliani-Malagò: sfida anche in tribuna a San Siro. Oggi il verdetto sul ricorso”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Immagine

Nations League, Italia-Francia 1-1 all’intervallo: Esposito risponde a Olise

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo brescia (1) castagnini

Palermo, Castagnini: «Vincerà sicuramente la Serie B. Inzaghi merita la promozione». E svela un retroscena su Calò

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Sandro-Pochesci

Pochesci attacca il calcio italiano: «Sistema marcio, i campioni del 2006 hanno avuto tre patentini in un anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
malagò

Gazzetta dello Sport: “FIGC, scontro totale tra Galliani e Malagò: ricorso al Tribunale federale e caos sulla doppia firma del Genoa”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
palermo mantova logo coppa italia (89) segre

Corriere dello Sport: “Coppa Italia, rivoluzione in stile FA Cup: possibile allargamento a 76 squadre e sorteggio del campo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
Simonelli

Simonelli: «Gli stadi sono uno dei punti su cui dobbiamo recuperare competitività. Pirateria? Danno da 300 milioni »

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Coppa Italia LaPresse

Coppa Italia, svolta storica: la Serie A approva il bando TV. Fino a 32 squadre di Serie C nel nuovo format

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
e2d89393e931527be325a0904cf7db62

Euro 2032, Cagliari sogna il nuovo stadio. Macciotta: «Saremmo fieri di ospitare gli Europei, ma l’esito è incerto»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
00e574a1ceca61a896a5ab7df29c32ee

Violenza allo Stadium, sette tifosi della Juventus aggrediscono due spettatori stranieri: Daspo fino a cinque anni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
gianluca-rocchi

Rocchi: «L’inchiesta è una ferita che non si rimarginerà mai. L’Italia non ha meritato Open VAR»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Screenshot 2026-11-10 133324

Euro 2032, Uva: «In Italia gap culturale sugli stadi. Può iniziare una nuova era»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026

Ultimissime

Claudio Lotito (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Lazio, minacce e insulti a Lotito: 22 imputati a processo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Screenshot 2026-11-13 104058

Palermo, il terreno del Renzo Barbera è pronto per l’inverno: nuova trasemina del prato

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (72) peda

Palermo, Peda: «Inzaghi ha una fame incredibile. Pensiamo solo a noi stessi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
leonardo-gabbanini-conferenza-stampa

Il Tirreno: “Pisa, Gabbanini lancia la sfida: «Basta parole, la voglia di vincere va dimostrata sul campo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
ciro_polito_3

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, un mese e mezzo per decidere chi resta: Mignani valuta la rosa in vista del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026