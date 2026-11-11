Gazzetta dello Sport: “FIGC, scontro totale tra Galliani e Malagò: ricorso al Tribunale federale e caos sulla doppia firma del Genoa”

Si accende lo scontro per la presidenza della FIGC. A poco più di un mese dalle elezioni del 14 dicembre, la sfida tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò si sposta nelle aule della giustizia sportiva. Al centro della controversia ci sono la legittimità della Commissione incaricata di verificare le candidature e il caso della doppia firma del Genoa, comparsa a sostegno di entrambi gli aspiranti presidenti.

Come racconta Elisabetta Esposito sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il clima ai vertici del calcio italiano è sempre più teso. Il primo appuntamento decisivo è fissato per venerdì 13 novembre, quando il Tribunale federale nazionale esaminerà il ricorso presentato da Galliani contro il provvedimento adottato dal commissario Malagò.





FIGC, Galliani contesta la Commissione sulle candidature

La vicenda nasce dal provvedimento del 2 novembre con cui Giovanni Malagò, nella veste di commissario federale, ha istituito una Commissione per la verifica delle candidature.

Una decisione contestata da Adriano Galliani, che due giorni fa ha presentato ricorso al Tribunale federale nazionale.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’articolo firmato da Elisabetta Esposito, il senatore di Forza Italia ritiene che la Commissione non sia prevista dalle norme statutarie o regolamentari della Federazione.

Nel ricorso viene inoltre contestata la possibilità per il commissario di istituire tale organismo quando la procedura elettorale era già stata avviata.

Galliani solleva anche dubbi sulla composizione della Commissione, guidata dal generale Vincenzo Parrinello e comprendente Antonio Di Sebastiano e Ilaria Gioia.

I due componenti, secondo la contestazione, sarebbero interni alla struttura federale e quindi legati da un rapporto di dipendenza funzionale rispetto a Malagò, candidato alla presidenza dal giorno successivo all’istituzione dell’organismo.

Il caso Genoa: due firme per Galliani e Malagò

La questione più delicata riguarda però il sostegno del Genoa alle candidature.

Il 3 novembre Malagò ha depositato undici firme provenienti dalla Serie A, raggiungendo così il numero necessario per ottenere l’accredito di una componente.

Tra queste figurava anche quella del presidente rossoblù Dan Sucu.

Il giorno successivo Galliani ha presentato le proprie sottoscrizioni, comprendenti il sostegno formale di AIC e AIAC e quattro firme della Serie A.

Anche in questo caso compariva il Genoa, attraverso la sottoscrizione dell’amministratore delegato Andres Blazquez.

Successivamente, però, lo stesso dirigente ha inviato una comunicazione via PEC per revocare la propria firma, motivando la decisione con la «mutata volontà del club che rappresento».

Una situazione che ha aperto un ulteriore fronte di scontro.

Come evidenzia Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, entrambi gli schieramenti ritengono di avere ragione sulla validità delle sottoscrizioni.

Per Galliani, la controversia sulla firma del Genoa aggraverebbe anche il potenziale conflitto d’interessi della Commissione incaricata di verificare le candidature.

Nel ricorso si sostiene infatti che l’eventuale invalidità della sottoscrizione rossoblù a favore di Malagò potrebbe far venire meno il requisito necessario per l’ammissibilità della sua candidatura.

Venerdì 13 novembre la decisione del Tribunale federale

Il primo passaggio giudiziario è previsto per venerdì 13 novembre davanti al Tribunale federale nazionale.

La FIGC si è costituita in giudizio per difendere la legittimità della Commissione istituita da Malagò.

A rappresentare legalmente la Federazione sarà l’avvocato Valerio Pescatore.

Non è stata concessa alcuna sospensiva e non sarà un giudice monocratico a pronunciarsi, come richiesto da Galliani.

La decisione spetterà all’organo collegiale, che dovrebbe esprimersi nella stessa giornata.

I tempi sono particolarmente stretti: entro sabato 14 novembre è infatti prevista la scadenza per la pubblicazione delle candidature.

La posizione che la FIGC sosterrà davanti al Tribunale è che la Commissione abbia esclusivamente una funzione di supporto tecnico durante l’istruttoria.

La validazione definitiva delle candidature, secondo questa interpretazione, resterebbe di competenza del Segretario generale.

Galliani: «I miei avvocati mi dicono di stare mutissimo»

Le tensioni sono emerse anche durante e dopo l’assemblea della Lega Serie A, svoltasi a Torino.

Interpellato sulla decisione della FIGC di costituirsi in giudizio contro il suo ricorso, Adriano Galliani ha preferito non entrare nel merito della controversia.

«La Figc si costituisce contro il mio ricorso? Ho grande rispetto per i mezzi di comunicazione, ma ora devo star zitto. Anche i miei avvocati mi dicono di stare mutissimo».

Una dichiarazione che conferma la delicatezza della fase e la volontà di affidare, almeno per il momento, la battaglia agli avvocati.

Elezioni FIGC, il rischio di nuovi ricorsi

La decisione del 13 novembre potrebbe non chiudere definitivamente il confronto tra i due candidati.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport firmata da Elisabetta Esposito, il ricorso sulla Commissione potrebbe rappresentare soltanto il primo capitolo di una controversia destinata a proseguire dopo la verifica dell’ammissibilità delle candidature.

Il nodo principale resta quello della doppia sottoscrizione del Genoa, sulla quale potrebbero concentrarsi ulteriori iniziative giudiziarie.

La preoccupazione riguarda soprattutto il rispetto delle scadenze elettorali, considerate vincolanti.

Un eventuale prolungamento dello scontro attraverso ricorsi e controricorsi rischierebbe infatti di complicare il percorso verso il voto del 14 dicembre e di riaprire il dibattito su un possibile commissariamento.

La corsa alla presidenza della FIGC entra così in una fase decisiva, con il confronto tra Galliani e Malagò che si gioca non soltanto sul piano elettorale, ma anche su quello della giustizia sportiva.