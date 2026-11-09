Sassuolo, D’Aversa in pole per la panchina
Dopo l’esonero di Aquilani, il Sassuolo accelera per Roberto D’Aversa. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club neroverde sembra aver individuato nell’ex tecnico di Torino, Empoli e Lecce il profilo giusto a cui affidare la guida della squadra. Le indicazioni delle ultime ore trovano nuove conferme, con la società sempre più orientata a puntare sull’allenatore abruzzese.
Sul tavolo ci sarebbe un accordo valido fino al 30 giugno 2027, con un’opzione per prolungare il rapporto di un’ulteriore stagione. La trattativa potrebbe dunque entrare presto nella fase decisiva, con D’Aversa sempre più vicino alla panchina neroverde.