Serie A, i risultati delle 15: il Cagliari batte il Frosinone, Torino e Lecce si dividono la posta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
CAGLIARI

Si chiudono con una vittoria del Cagliari e un pareggio tra Torino e Lecce le sfide delle ore 15 di Serie A. I rossoblù ritrovano il successo davanti al proprio pubblico, imponendosi per 1-0 sul Frosinone e interrompendo la corsa dei ciociari. Finisce invece 1-1 la sfida tra granata e salentini, decisa da un’autorete e dal gol del pareggio nella ripresa.

Cagliari-Frosinone 1-0


Il Cagliari torna a sorridere e conquista tre punti preziosi superando di misura il Frosinone. Una vittoria importante per i sardi, che sfruttano il fattore campo e infliggono una battuta d’arresto alla formazione ciociara.

Torino-Lecce 1-1

Pareggio all’Olimpico Grande Torino tra i granata di Ignazio Abate e il Lecce. Dopo un primo tempo senza reti, la partita si sblocca al 60′, quando Kialonda Gaspar devia nella propria porta un cross, regalando il vantaggio ai padroni di casa. La reazione salentina arriva al 74′: Lassana Coulibaly serve Konan Ndri, che trova la rete dell’1-1 grazie a una conclusione deviata che sorprende Lucas Perri. Nel finale il Torino prova a riportarsi avanti, ma senza successo.

Nel match di Cagliari è Michel Adopo a decidere la sfida al 38′, con un destro all’incrocio dei pali dopo una combinazione con Mendy. Nella ripresa il Frosinone cerca il pareggio, ma trova sulla propria strada un Caprile decisivo, protagonista di diversi interventi, compresa una deviazione sulla traversa colpita da Cichella. Per la squadra di Pisacane si interrompe così una serie di quattro sconfitte consecutive.

 

I risultati delle gare delle ore 15:

  • Cagliari-Frosinone 1-0 (38′ Adopo)

  • Torino-Lecce 1-1 (60′ aut. Gaspar, 74′ Ndri)

CLASSIFICA SERIE A

  1. Lazio – 28

  2. Inter – 25

  3. Roma – 24

  4. Como – 23

  5. Milan – 21

  6. Frosinone – 20

  7. Juventus – 17

  8. Cagliari – 16

  9. Napoli – 14

  10. Bologna – 14

  11. Torino – 14

  12. Genoa – 13

  13. Atalanta – 11

  14. Lecce – 10

  15. Parma – 8

  16. Fiorentina – 8

  17. Sassuolo – 8

  18. Monza – 7

  19. Venezia – 6

  20. Udinese – 5

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