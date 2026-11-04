UFFICIALE FIGC, Adriano Galliani si candida alla presidenza: sarà sfida con Malagò il 14 dicembre

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2026
galliani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Adriano Galliani/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Si accende la corsa alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Adriano Galliani ha ufficializzato la propria candidatura alla guida della FIGC, presentando la documentazione necessaria attraverso un suo delegato. Il dirigente sarà dunque in corsa per le elezioni federali in programma il prossimo 14 dicembre 2026.

Una candidatura di peso, che apre ufficialmente la sfida con Giovanni Malagò, attuale commissario della Federcalcio, che nella giornata di martedì 3 novembre ha depositato a sua volta la documentazione per partecipare alla competizione elettorale.


Galliani contro Malagò: due figure di primo piano per la FIGC

La corsa alla presidenza della Federazione si preannuncia particolarmente significativa per il futuro del calcio italiano. Da una parte Adriano Galliani, dirigente di lunghissima esperienza, protagonista di una delle epoche più vincenti della storia del Milan e successivamente impegnato nel progetto sportivo del Monza.

Dall’altra Giovanni Malagò, già presidente del CONI e figura di riferimento delle istituzioni sportive italiane, intenzionato a proseguire il proprio impegno alla guida della Federcalcio.

Due profili differenti, accomunati da una lunga esperienza ai vertici del mondo sportivo, che si contenderanno la presidenza federale.

Elezioni il 14 dicembre: si decide il futuro del calcio italiano

L’appuntamento elettorale del 14 dicembre rappresenterà un passaggio importante per gli equilibri della FIGC.

La Federazione sarà chiamata a individuare una guida capace di affrontare le principali questioni del movimento calcistico nazionale, dalla valorizzazione dei giovani alla sostenibilità economica dei club, passando per lo sviluppo dei campionati e il rafforzamento del sistema sportivo.

Con la formalizzazione delle candidature di Galliani e Malagò, prende dunque forma una sfida destinata ad attirare grande attenzione nelle prossime settimane.

Il prossimo presidente della FIGC sarà chiamato a tracciare la strada del calcio italiano per gli anni a venire.

Altre notizie

Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Social Football Summit 2026, il Palermo protagonista a Torino: Giovanni Gardini tra gli ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
152732803-558c430d-5728-4338-8203-1991847b1193

Gazzetta dello Sport: “Frosinone, Raimondo ko. L’ex Palermo Birligea favorito per sostituirlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Gazzetta dello Sport: “FIGC, Galliani sfida Malagò. Il caso Genoa e la battaglia per i voti della Serie B”

Gazzetta dello Sport: “FIGC, Galliani sfida Malagò. Il caso Genoa e la battaglia per i voti della Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Screenshot 2026-11-04 171432

Pergolizzi: «Lucca? A Palermo conquistò tutti. Non è Hojlund, mandarlo a giocare potrebbe essere una soluzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2026
Screenshot 2026-11-03 092257

Repubblica: “Insulti sessisti a Ferrieri Caputi, Nicolosi: «Nel calcio c’è ancora troppo maschilismo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2026
viviano

Gazzetta dello Sport: “TFR dei calciatori, scoppia il caso Viviano. Anche la FIGC vuole fare chiarezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2026
Screenshot 2026-11-02 224351

Serie A, il Parma cala il tris a Bergamo: Atalanta battuto 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
TEK04777-2

Udinese, UFFICIALE: scelto Zanetti come nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Screenshot 2026-11-02 113716

Di Marzio esalta Vavassori: «Lo convocherei in Nazionale. Sarà il futuro dell’Atalanta, spero anche dell’Italia» (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
Screenshot 2026-11-01 142347

Serie A, il Como batte 1-0 il Venezia: la decide Da Cunha. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
F2CAL18_3003711F1_17458_20120625212157_HE10_20120626-kOn-U32601866513412knH-656x492@Corriere-Web-Sezioni

Udinese, apprensione per il presidente Pozzo: ricoverato per polmonite

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

Udinese, Runjaic a rischio esonero: tra i possibili sostituti anche l’ex Palermo Ballardini

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026

Ultimissime

ascoli palermo 0-1 (37) tifosi

Serie B: Ascoli-Palermo sarà trasmessa gratis su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
palermo spezia (1) (1) d'angelo

Palermo, Inzaghi ancora alle prese con la tonsillite: salta la conferenza stampa, parlerà D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
stadio-del-duca-960x580

Ascoli-Palermo, rischio pioggia al Del Duca: le previsioni meteo per il big match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (33) ceccaroni

Ascoli-Palermo, le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Social Football Summit 2026, il Palermo protagonista a Torino: Giovanni Gardini tra gli ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026