Serie A, gli arbitri della 10ª giornata: derby di Milano affidato a Guida, Juventus-Napoli a Sozza. Tutte le designazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Guida/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

In vista dei match del weekend di Serie A, l’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 10a giornata del massimo campionato italiano. Affidato a Marco Guida il derby di Milano, mentre designato Simone Sozza per la sfida tra Juventus e Napoli

Serie A, le designazioni delle gare di sabato 31 ottobre

Bologna – Monza – ore 15.00
Zanotti
Bindoni – Zezza
IV: Zufferli
VAR: Dionisi
AVAR: Paganessi


Udinese – Roma  – ore 18.00
Maresca
Lo Cicero – Rossi L.
IV: Chiffi
VAR: Paterna
AVAR: Aureliano

Milan – Inter – ore 20.45
Guida
Peretti – Perrotti
IV: Di Bello
VAR: Mazzoleni
AVAR: Camplone

Serie A, le designazioni delle gare di domenica 1° novembre

Como – Venezia – ore 12.30
Ferrieri Caputi
Rossi M. – Scatragli
IV: Pairetto
VAR: Cosso
AVAR: Giua

Frosinone – Torino – ore 15.00
Mucera
Di Gioia – Fontemurato
IV: Mariani
VAR: Ghersini
AVAR: Volpi

Lazio – Cagliariore 15.00
Colombo
Palermo – Mastrodonato
IV: Feliciani
VAR: Pezzuto
AVAR: Dionisi

Lecce – Genoa – ore 18.00
Marchetti
Bahri – Cecconi
IV: Abisso
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella

Juventus – Napoli – ore 20.45
Sozza
Imperiale – Colarossi
IV: Doveri
VAR: Meraviglia
AVAR: Gariglio

Serie A, le designazioni delle gare di lunedì 2 novembre

Sassuolo – Fiorentina – ore 18.30
Marcenaro
Dei Giudici – Bianchini
IV: Ayroldi
VAR: Aureliano
AVAR: Pezzuto

Atalanta – Parma – ore 20.45
Crezzini
Laudato – Boato
IV: Collu
VAR: Prontera
AVAR: Meraviglia

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