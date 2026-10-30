Serie A, gli arbitri della 10ª giornata: derby di Milano affidato a Guida, Juventus-Napoli a Sozza. Tutte le designazioni
In vista dei match del weekend di Serie A, l’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 10a giornata del massimo campionato italiano. Affidato a Marco Guida il derby di Milano, mentre designato Simone Sozza per la sfida tra Juventus e Napoli
Serie A, le designazioni delle gare di sabato 31 ottobre
Bologna – Monza – ore 15.00
Zanotti
Bindoni – Zezza
IV: Zufferli
VAR: Dionisi
AVAR: Paganessi
Udinese – Roma – ore 18.00
Maresca
Lo Cicero – Rossi L.
IV: Chiffi
VAR: Paterna
AVAR: Aureliano
Milan – Inter – ore 20.45
Guida
Peretti – Perrotti
IV: Di Bello
VAR: Mazzoleni
AVAR: Camplone
Serie A, le designazioni delle gare di domenica 1° novembre
Como – Venezia – ore 12.30
Ferrieri Caputi
Rossi M. – Scatragli
IV: Pairetto
VAR: Cosso
AVAR: Giua
Frosinone – Torino – ore 15.00
Mucera
Di Gioia – Fontemurato
IV: Mariani
VAR: Ghersini
AVAR: Volpi
Lazio – Cagliari – ore 15.00
Colombo
Palermo – Mastrodonato
IV: Feliciani
VAR: Pezzuto
AVAR: Dionisi
Lecce – Genoa – ore 18.00
Marchetti
Bahri – Cecconi
IV: Abisso
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella
Juventus – Napoli – ore 20.45
Sozza
Imperiale – Colarossi
IV: Doveri
VAR: Meraviglia
AVAR: Gariglio
Serie A, le designazioni delle gare di lunedì 2 novembre
Sassuolo – Fiorentina – ore 18.30
Marcenaro
Dei Giudici – Bianchini
IV: Ayroldi
VAR: Aureliano
AVAR: Pezzuto
Atalanta – Parma – ore 20.45
Crezzini
Laudato – Boato
IV: Collu
VAR: Prontera
AVAR: Meraviglia